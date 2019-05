Pil | Zingaretti | Italia paga danni governo

ansa

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il ministro Tria ha ammesso che, o loro aumenteranno l'iva o ci saranno dei tagli alla spesa pubblica perché la non gestione dell'economia ha provocato l'aumento del debito, ormai fuori controllo".

remodalfonso : @aaquilas @nzingaretti Non capisco cosa vede lei all'orizzonte, io vedo un paese che sta pian pianino iniziando a r… - rickfazer : @meb .....con Zingaretti Premier poi è come se lo vedessi PIL a palla! - EmilioBerettaF1 : Tra dazi, Pil e flat tax il conto è di 93 miliardi in due anni -