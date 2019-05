Liverpool contro Tottenham | così l' Inghilterra è tornata al centro del calcio

Champions League - il Tottenham nel mito : da 0-2 a 3-2 al 95' in casa dell'Ajax. finale contro il Liverpool : L'impresa dell'anno è del Tottenham: gli inglesi vincono 3-2 al 95' in casa dell'Ajax dopo essere stati in svantaggio 2-0, ribaltano lo 0-1 dell'andata e si qualificano per la finale di Champions League di Madrid dove sfideranno il Liverpool in un pazzesco derby britannico. Semplicemente clamorosa l

Barcellona eliminato - i tifosi contro Messi : lite all’aeroporto di Liverpool : Osannato dopo la gara d’andata, criticato dopo quella di ritorno. Succede questo quando ti chiami Lionel Messi e sei abituato a deliziare la platea con gol e giocate decisive. Ma quando la tua squadra non va, sei il primo a pagarne le conseguenze. E’ successo all’asso argentino all’aeroporto di Liverpool prima del rientro in Catalogna. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, ci sarebbe stata una lite verbale con alcuni ...

Liverpool-Barcellona - tutti contro Messi in aeroporto : la Pulce sbotta e affronta a muso duro i tifosi : Alcuni tifosi del Barcellona hanno criticato Messi dopo la debacle di Anfield, parole dure che hanno spinto la Pulce a rispondere per le rime Momenti di tensione all’aeroporto di Liverpool tra Leo Messi e alcuni tifosi del Barcellona dopo la rocambolesca eliminazione dei ‘blaugrana’ dalla Champions League per mano dei Reds. AFP/LaPresse L’episodio, riportato dal Mundo Deportivo, è avvenuto intorno alla mezzanotte. ...

Champions : Liverpool - doppia tegola per Klopp : ''Contro il Barcellona assenti Salah e Firmino'' : Liverpool - 'Contro il Barcellona non ci saranno Salah e Firmino'. L'annuncio è di Jurgen Klopp, costretto a rinunciare alle sue due stelle in attacco nella semifinale di ritorno di Champions League ...

Liverpool chiamato alla rimonta contro il Barcellona : c’è un precedente che fa ben sperare… : Si gioca il ritorno valido per la semifinale di Champions League, Liverpool chiamato ad una vera e propria impresa per ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Barcellona. C’è un precedente che fa ben sperare i Reds, il 25 maggio 2005 in Champions League durante la finale si resero protagonisti di una clamorosa rimonta, dal 3-0 al 3-3, in sei minuti, Gerrard, Smicer e Xabi Alonso riuscirono a pareggiare il gol di Maldini e la ...

Klopp e la mission - im - possible del Liverpool : "La rimonta della Roma contro il Barca? Non ci penso..." : Salah ha avuto una commozione cerebrale . Ora sta meglio ma non è abbastanza in forma da un punto di vista medico e domani non sarà a disposizione. E con lui sarà assente anche Firmino". Così il ...

Risultati Premier League - il Liverpool tiene in vita la speranza titolo : blitz contro il Newcastle

Liverpool - paura per Salah : l’egiziano sviene dopo uno scontro-shock [VIDEO] : Momo Salah è stato lo sfortunato protagonista di uno scontro bruttissimo con un avversario che lo ha costretto a lasciare il campo Momo Salah ha fatto prendere un discreto spavento ai tifosi del Liverpool durante la gara contro il Newcastle. Il centravanti egiziano a seguito di uno scontro con un avversario, è stramazzato al suolo apparentemente senza sensi. Il calciatore è stato subito soccorso dai medici e poco dopo si è ripreso, uscendo ...

Remuntada Liverpool contro il Barcellona? I bookmakers danno la “folle” quota : Champions League, il Liverpool ad Anfield dovrà provare il tutto per tutto per battere il Barcellona con notevole scarto dopo il 3-0 dell’andata Il 3-0 al Camp Nou blinda la qualificazione del Barcellona alla finale di Champions League: la netta vittoria blaugrana rende improbabile la rimonta del Liverpool ad Anfield, almeno secondo i betting analyst, riporta Agipronews, che danno l’impresa dei Reds a un sostanzioso 8,50. quota ...

Gol capolavoro o barriera fuori posto? La rete di Messi contro il Liverpool vista da qui toglie ogni dubbio : Nella semifinale di Champions League, gara di andata, il Barcellona ha battuto in casa il Liverpool per 3 a 0. Lionel Messi ha realizzato due gol, tra cui uno, spettacolare, su punizione. Più di una persona, però, più che sulla prodezza dell’argentino ha puntato il dito contro la difesa schierata male in barriera. Questo video, con la prospettiva di fronte e alle spalle di Messi, fuga ogni dubbio. Video Twitter L'articolo Gol capolavoro o ...

Show Messi contro il Liverpool - Lineker : “Il piccolo genio sfida la logica” [FOTO] : La sua esultanza insieme a Rio Ferdinand ha fatto discutere. Gary Lineker e l’ex difensore dello United sono letteralmente esplosi di gioia alla punizione del 3-0 di Messi contro il Liverpool. Resta qualche dubbio sul fatto che sia stata semplice ammirazione, ma l’ex attaccante inglese prova a cancellare ogni dubbio con il tweet sul suo profilo ufficiale che esalta le gesta dell’argentino. “Wow. Nient’altro ...

Il Barcellona ha vinto 3-0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League : Il Barcellona ha battuto 3-0 il Liverpool nella partita di andata della seconda semifinale di UEFA Champions League, giocata mercoledì sera al Camp Nou. Nonostante il Liverpool non abbia subito così tanto la superiorità del Barcellona, come invece suggerisce il

LIVE Barcellona-Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : Messi e Salah - scontro tra fenomeni che vale il Pallone d’Oro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...