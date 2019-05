Diego Perotti | nel suo destino c’è un ritorno al Boca?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ile il riscatto perpotrebbe avvenire al termine della stagione con un possibile rientro in patria nelle fila delJuniors; il club ha chiesto il benestare alla Roma e al giocatore stesso, queste almeno sono le voci che circolano.Calciomercato estero, Sudamerica, Storie,/ Potrebbe trattarsi di unper “El Monito” che ormai 5 anni fa vestì la maglia degli Xeneizes in un paio di occasioni, prima di ripiombare nei soliti problemi fisici che ne hanno spesso condizionato fin qui la carriera.Il trequartista argentino, prossimo ai 31 anni, è deciso nel lasciare Roma dopo tre stagioni per cercare un rilancio in patria, sperando così di superare anche i soliti guai fisici che quest’anno lo hanno limitato a sole 11 presenze e 4 reti.Figlio d’arte (suo padre Hugo fu anch’egli un calciatore), cresce inizialmente ...

godeangogogogo : Trigoria - Diego Perotti and Davide Santon trained separately. #ASRoma - godeangogogogo : Trigoria - Diego Perotti trained separately. #ASRoma - papito314 : #bomboneradebate Diego perotti -