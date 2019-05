Di Maio: la Lega non perda la testa

AnnaAscani : In commissione Cultura il presidente del Coni Malagò demolisce la riforma M5s-Lega: c'è il rischio che si sfasci l'… - petergomezblog : Salario minimo, Di Maio: “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” - LaStampa : Dal Salone del libro di Torino liberatosi di CasaPound, alle minacce ai rom di Casal Bruciato, il fragile cemento s… -

"Ci auguriamo che dopo il caso Siri lanonla. Comprendiamo la loro difficoltà di ritrovarsi, dopo nemmeno 10 mesi di legislatura, un proprio sottosegretario indagato per corruzione in un'inchiesta dove c'è anche la mafia,ma questo non giustifica certi atteggiamenti". Così disu Fb. "Non siamo dei bambini -dice Disiamo dei ministri e veniamo pagati per costruire un futuro al Paese, non per lamentarci". Le provocazioni sono state tante "ma M5S resta disponibile ad andare avanti per altri 4 anni",conclude.(Di venerdì 10 maggio 2019)