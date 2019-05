Coca-Cola e l’inchiesta shock | “pagati i ricercatori per smentire legami con obesità e

La denuncia degli scienziati : Coca-Cola potrebbe sospendere le ricerche che finanzia : (foto: Tomekbudujedomek / Getty Images) Attraverso specifici meccanismi contrattuali, il colosso della Coca-Cola potrebbe nascondere i risultati di alcune ricerche che finanzia. È questa l’accusa di un team di ricercatori internazionale, guidato dall’Università di Cambridge, che analizzando oltre 87mila pagine di documenti ottenuti grazie alla statunitense Freedom of Information Act, o Foia, (legge che tutela la libertà ...

Diana - Confagricoltura - : 'Ok intesa CocaCola Italia e Arancia Rossa Sicilia per nuova Fanta Arancia Rossa Igp zero' : Roma, 8 mag., askanews, - 'La collaborazione tra il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP e Coca Cola Italia che ha portato al lancio sul mercato Italiano della nuova bibita Fanta Zero ...

Offerte di lavoro Coca Cola in Campania : occasioni a tempo indeterminato e di stage : Chiunque fosse alla ricerca di una occupazione o di una nuova opportunità lavorativa ed è residente nella regione Campania, potrebbe prendere in considerazione le Offerte di lavoro messe a disposizione dal noto marchio Coca Cola, che propone diverse posizioni lavorative all'interno della sezione 'Lavora con noi' del sito. Le opportunità professionali riguardano sia chi ha già esperienza nel settore ma anche chi, alla prima esperienza, vorrebbe ...

Londra : scambi in forte rialzo per Coca Cola HBC : Brillante rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,37%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

Coca-Cola al caffè : il futuro del colosso è negli energy drink e in tazzina : Coca-Cola Coffee Nell’immediato futuro di Coca-Cola sembra esserci sempre più caffeina. Dopo aver acquistato la compagnia britannica Costa Coffee per 5,1 miliardi di dollari nel 2018, ora il colosso americano punta a estendere il suo business nel mondo del caffè e pianifica di iniziare a commercializzare il suo Coca-Cola Coffee in oltre 25 mercati in tutto il mondo già a partire dal 2019. La nuova bevanda, che contiene più caffeina rispetto alla ...

Coca-Cola supera le attese nel primo trimestre : Apprezzabile rialzo per Coca Cola , in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti. Il colosso delle bevande ha chiuso il primo trimestre con un giro d'affari in crescita del 5% a 8,02 miliardi di ...

Coca Cola premiata ancora da Randstad : Intervista a Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC Italia 16 aprile 2019 Diventa fan di Tiscali

Tommy Jeans X Coca-Cola - la capsule collection effervescente dal sapore anni ‘80 : Due brand iconici made in USA hanno dato vita ad una linea di capi allegra e divertente: Tommy Jeans X Coca-Cola; per la precisione si tratta di una re-edition speciale dei look creati da Tommy Hilfiger nel 1986 per la prima collezione originale Coca-Cola Clothes, che naturalmente all’epoca fu un successo. «La collezione Coca-Cola che abbiamo lanciato negli anni '80 era forte, brillante e immediatamente riconoscibile» ha ...

Lo stracchino Nonno Nanni come la Coca-Cola : segreto industriale da proteggere : "La ricetta è nel cuore dei casari. Non abbiamo avuto minacce, ma è meglio prevenire", spiega Silvia Lazzarin, nipote del fondatore

Giappone : Avengers Endgame arriva sulle lattine di Coca Cola! : Questa volta, però, Coca Cola Japan si è decisamente superata; è infatti di queste ore la notizia, ripresa un po' ovunque in giro per il mondo, che la divisione nipponica del colosso delle bibite più ...

Coca Cola produce 3 milioni di tonnellate di plastica all'anno : L'ente leader a livello planetario in fatto di promozione e sviluppo dell 'economia cirColare , ha infatti chiesto alla multinazionale di Atlanta e ad altri colossi del settore quale fosse il loro ...