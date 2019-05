Bimba ferita a Napoli | arrestati i due sicari del raid a piazza Nazionale | sono due

ilmattino

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi,statii dueche hanno aperto il fuoco in. Il cerchio s'è chiuso questa...

RaiNews : #Napoli. Sta meglio la bimba ferita durante un agguato in piazza. Ma la prognosi resta riservata. Tanta la solidari… - NicolaMorra63 : #Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo in piazza. Un morto davanti una scuola tempo fa. Brutalità… - RaiNews : #Bimba ferita in piazza a #Napoli, fermato il presunto responsabile -