9 | 5 milioni di utenti ogni mese per Xbox Game Pass?

Gli abbonati a EA Access e Origin Access superano quota 3.5 milioni di utenti : Electronic Arts ha recentemente annunciato che EA Access, il suo servizio di abbonamento per i giochi, arriverà finalmente su PS4 a luglio. Nella conference call che riporta i dati finanziari del quarto trimestre dell'anno fiscale è emerso che gli abbonamenti sono risultati "importanti" per l'azienda, riporta Gamingbolt. Il publisher sta anche cercando di aggiungere giochi di terze parti e generalmente di introdurre nuovi titoli al Vault. I ...

Banda ultra larga - Fastweb lancia piano da 3 miliardi per raddoppiare la copertura a 16 milioni di utenti nel 2024 : raddoppiare il numero di famiglie e imprese raggiunte dalla Banda ultra-larga e cablare le città medio-piccole dove non è ancora arrivata la fibra: è questo l’obiettivo di Fastweb, da realizzare entro il 2024. L’azienda di telecomunicazioni vuole passare dagli attuali 8 milioni a 16 milioni di utenti collegati. Un piano di espansione significativo non solo quantitativamente, ma anche per la tecnologia utilizzata: la copertura verrà infatti ...

Spotify festeggia 100 milioni di abbonati - sono 217 milioni gli utenti totali : Gli utenti che pagano un abbonamento mensile sono aumentati del 32% rispetto a un anno fa. Nel primo trimestre ricavi a +33%, riduce le perdite

Alzheimer : un videogioco per la diagnosi diventa un database con 4 milioni di utenti : Progettato da un gruppo di ricercatori internazionali. Potrebbe diventare uno strumento diagnostico utile

Spotify ha raggiunto 100 milioni di utenti iscritti al servizio premium in tutto il mondo : Spotify ha raggiunto 100 milioni di utenti iscritti al servizio premium in tutto il mondo. Nel primo trimestre del 2019 l’azienda, che ha sede a Stoccolma, in Svezia, ha detto di aver raggiunto complessivamente i 217 milioni di utenti in

Rubate le mail a 1 - 4 milioni di utenti Libero e Virgilio : Il cybercriminale, uno studente di 24anni, si è intrufolato nella rete Wi-Fi del gestore (Italiaonline) operando da un bar vicino alla sede dell'azienda (Assago, Milano). I carabinieri l'hanno fermato dopo che aveva già spedito il pacchetto di credenziali mail al committente

L'interfaccia EMUI di Huawei raggiunge i 470 milioni di utenti : Al momento, la EMUI è disponibile in 77 lingue in 216 Paesi del mondo. Wang ha anche ricordato le caratteristiche chiave delle ultime versioni. EMUI 5 ha visto il lancio di un sistema operativo 'Fast&...

Internet - Agcom : Facebook il social più frequentato con 34 - 8 milioni di utenti : Nel mese di dicembre 2018, 42,5 milioni di utenti medi giornalieri si sono collegati alla rete, per un totale di 75 ore di navigazione mensile a persona. Continua a crescere l’audience dei principali social network, dove Facebook con 34,8 milioni di utenti unici si conferma il social maggiormente frequentato, seguito da Instagram e Linkedin. E’ quanto emerge dall’Osservatorio sulle Comunicazioni, diffusi oggi dall’Autorità per le Garanzie ...

Twitter : utile netto e ricavi in salita nel trimestre.Utenti attivi mensili crescono di 9 milioni : utile netto in crescita per Twitter che nei primi tre mesi dell'anno tocca i 190,8 milioni di dollari, 25 centesimi per azione, contro i 61 milioni, 8 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'...

Di Facebook sembra proprio non ci si possa fidare : confermato l’enorme rischio per la sicurezza di milioni di utenti di Instagram : Anche milioni di password degli account di Instagram sono rimaste scritte in chiaro nei database di Facebook per un tempo indeterminato, ma l'azienda "rassicura" tutti dichiarando che nessuno vi ha avuto accessi non autorizzati. L'articolo Di Facebook sembra proprio non ci si possa fidare: confermato l’enorme rischio per la sicurezza di milioni di utenti di Instagram proviene da TuttoAndroid.

Facebook - nuova falla privacy : potremmo aver caricato email di 1 - 5 milioni utenti senza loro permesso : Nuovi guai in vista per Facebook? Il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg ha reso noto di aver probabilmente e, "non intenzionalmente, caricato" contatti email di fino a 1,5 milioni ...

Facebook - Instagram e WhatsApp tornano online : disservizi per milioni di utenti : Molti utenti hanno lamentato dalle 12 ora italiana di oggi di avere problemi a usare Facebook, Instagram e WhatsApp, sia da browser che dalle app per smartphone: su Twitter sono diventati virali in poco tempo gli hashtag #Facebookdown, #Instagramdown e #WhatsAppdown. disservizi, rallentamenti e accessi negati sono stati registrati un po’ in tutto il mondo, con picchi in Europa e nelle Sud Est asiatico. Il guasto ha riguardato soprattutto ...