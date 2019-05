Usa | rapporti intimi con amichetto di 11 anni del figlio | arrestata 44enne

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Avrebbe avutocon un bambino di 11, amico del. Per questo una donna statunitense di 44, Su Hyon Dillon, è statacon l'accusa di violenza sessuale su minore. Succede negli Stati Uniti, nello stato Washington. La denuncia è scattata dopo alcune manifestazioni di tendenze suicide e la confessione dello stesso ragazzino una volta giunto a casa del padre, in Virginia. Gli abusi sono andati avanti per circa un anno, dopo una sorta di corteggiamento morboso. Al momento la donna è rinchiusa in carcere in attesa del processo. Abusa di un ragazzino di 11: donna in manette Aveva cominciato con un corteggiamento morboso durato per mesi, poi la violenza sessuale cominciata con un bacio e culminata incompleti. La protagonista di questa tanto triste, quanto vergognosa, vicenda è una donna americana di 44, Su Hyon Dillon, che ha commesso atti ...

