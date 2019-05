Terna | utile in aumento con la crescita della remunerazione in bolletta

repubblica

(Di giovedì 9 maggio 2019) MILANO - Il cda diha approvato i risultati del primo trimestre del 2019 che vedono i ricavi crescere del 2,7% a 537 milioni di euro da 523,1 milioni nello stesso periodo del 2018. Un risultato, ...

