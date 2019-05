Stop alla pubblicità indesiderata per posta

Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo Stoppa : “Salvini da informazioni sbagliate” : Una nuova lite dentro il governo, questa volta il tema è la cannabis legale. Il ministro Salvini pronto a chiudere i negozi che la vendono il ministro Giulia Grillo (M5s) lo stoppa accusandolo di dare informazioni errate Archiviato – per ora – il caso Siri, nel governo scoppia una nuova lite, stavolta sulle droghe leggere. … Continue reading Salvini guerra alla cannabis legale e parla di caduta del governo. Giulia Grillo lo ...

Aldo Moro - la figlia chiede lo Stop alla beatificazione. E merita di essere presa sul serio : Anticamente era il popolo ad acclamare i suoi pastori e i suoi santi. Nel corso degli ultimi secoli, la Chiesa di Roma ha deciso di codificare in modo abbastanza rigoroso e trasparente la scelta delle sue guide e di coloro da beatificare e canonizzare. Su quest’ultimo processo, è ancora abbastanza aperto il dibattito tra chi vorrebbe proclamare santi soltanto figure appartenute al passato e chi, invece, preme per elevare agli onori degli altari ...

La figlia di Moro scrive al Papa : "Stop alla beatificazione" : Giuseppe Aloisi Maria Fida Moro ha scritto a Papa Francesco affinché il processo di beatificazione subisca uno stop. Quest'ultimo si sarebbe trasformato in una " specie di guerra di bande" La causa di beatificazione di Aldo Moro ha assunto le fattezze di una "specie di guerra tra bande" e per questo andrebbe interrotta. Questa, in estrema sintesi, è la richiesta che Maria Fida, figlia dello statista democristiano, ha inoltrato al ...

Giallo a Ballando : Stop al televoto - ma Milly Carlucci conosce già il risultato : Il televoto non smette di creare discussioni, non solo ad Amici (dove Mameli ha battuto di nuovo Valentina), ma anche a Ballando con le Stelle, il programma cult di Milly Carlucci. Nel corso dell’ultima puntata infatti è nato un piccolo Giallo: perché la regia ha dato lo stop al televoto, ma la conduttrice aveva già in mano la busta con il risultato? Ma andiamo con ordine. Lo show di Rai Uno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative, ...

Ballando con le Stelle 2019 - il regista chiede lo Stop al televoto ma Milly Carlucci ha già la busta con i risultati in mano! : Un piccolo mistero ha caratterizzato la sesta puntata di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, andata in onda sabato 4 maggio 2019.Nel corso di un rituale oramai consolidatissimo, Milly Carlucci aveva aperto il televoto al termine delle esibizioni delle coppie e, poco tempo dopo, ovviamente, ne aveva dato lo stop: la conduttrice, quindi, era in procinto di annunciare ufficialmente le coppie che si sarebbero ...

Ballando con le stelle - il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t Stop me now : suor Cristina ancora protagonista della serata di RaiUno, ha stupito con effetti speciali Ballando con Stefano Oradei, Giulia e Jessica uno scatenatissimo boogie sulle note di Don’t stop me now dei Queen L'articolo Ballando con le stelle, il boogie scatenato di suor Cristina con gli Oradei sulle note di Don’t stop me now proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rifiuti - Mavropoulos Iswa 'Il riciclo non basta Stop alla plastica monouso. La soluzione è nell economia circolare' : Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o plastica, ogni volta che si ricicla, la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora: dopo uno o due cicli la qualità è così ...

Note scuola primaria : Stop alla trascrizione sul registro - l’emendamento : Note scuola primaria: stop alla trascrizione sul registro, l’emendamento Addio alle Note sul registro, almeno per la scuola primaria; lo decide un emendamento alla legge che reintroduce l’insegnamento dell’educazione civica approvato dalla Camera lo scorso 30 aprile. Note scuola primaria: niente più Note sul registro Maestre e maestri della scuola elementare non potranno più utilizzare le Note, stop anche ad altri tipi di punizione più ...

Torino - maestra arrestata per maltrattamenti. Era in servizio alla Senigaglia di corso SebaStopoli : Una maestra della Leone Senigaglia di corso Sebastopoli 258 a Torino, Laura Prunotto, è stata messa agli arresti domiciliari per maltrattamenti sui bambini. A eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale. La donna, di 45 anni, secondo le indagini intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa prospettando «gravi conseguenze»....

Olimpico - fermato il 'Nocciolinaro'. Ok con la Roma - Stop dalla Lazio : Roma - Gli facevi un fischio e ti lanciava un pacchetto di noccioline. Ci sono poche cose che univano le Curve di Roma e Lazio , una di queste è il ' Nocciolinaro '. Anzi, era. Perché la figura ...

UK - possibile Stop alla “blackout rule” per il calcio femminile : Regola blackout Regno Unito – Potrebbero esserci novità per quanto riguarda la “blackout rule” nel Regno Unito. La regola, valida per il sabato pomeriggio, impedisce la trasmissione in diretta tv delle partite di calcio tra le 14.45 e le 17.15, ma ora potrebbe essere abbandonata per quanto riguarda il campionato di calcio femminile, a partire […] L'articolo UK, possibile stop alla “blackout rule” per il calcio femminile è stato ...

Mitsubishi Pajero - Stop alla produzione del fuoristrada : Celebre in tutto il mondo sin dal 1982, Mitsubishi Pajero esce di produzione dopo 37 anni. Il modello iconico tra i fuoristrada chiude la sua carriera con un lotto speciale solo per il mercato giapponese. Saranno ...

Torino - Cairo Stoppa Petrachi : “ha un altro anno di contratto. Se porta Conte alla Roma? Ecco cosa penso” : Il presidente del Torino ha parlato del futuro di Petrachi, che secondo indiscrezioni sarebbe vicino al trasferimento alla Roma Il Torino si gode la zona Europa, un risultato pazzesco giunto dopo la vittoria interna sul Milan, annichilito 2-0 con i gol di Belotti e Berenguer. La formazione granata non ha lasciato scampo ai rossoneri, agguantandoli in classifica e sognando adesso addirittura un posto in Champions League. LaPresse/Valerio ...