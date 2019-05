Roma | prima la Champions poi Gasp

La stazione della metro di Repubblica a Roma non riaprirà prima di due mesi : La stazione della metro di Repubblica a Roma non riaprirà prima di due mesi, ha fatto sapere la ditta di manutenzione Otis ad Atac. La stazione della metro di Repubblica è chiusa da ottobre a causa di un incidente avvenuto su

Roma - per il futuro prima la Juve - poi il tecnico : Roma - La gara con la Juventus di domenica prossima, per la Roma , rappresenta l'ultima flebile speranza di Champions . Battendo i bianconeri, infatti, i giallorossi potranno ancora provare a ...

Un convegno contro i "suprematismi in Europa". La comunità ebraica di Roma prende posizione prima del voto : Giuseppe Conte fa un’operazione di pedagogia democratica. Da una parte è consapevole di come in Europa ci sia una recrudescenza di intolleranza nei confronti degli ebrei e dall’altra è rimasto profondamento impressionato dalle immagini di Casal Bruciato, dove una famiglia rom che ha diritto alla casa è stata contestata dagli altri residenti. Il premier unisce le due cose partecipando a una cerimonia con la ...

Roma - nasce la prima scuola per esperti di olio d'oliva : formazione e sviluppo al top : La EVOO SCHOOL ITALIA punta a essere un luogo di costante confronto tra esponenti della filiera e il mondo accademico, per questo è stato istituito un Comitato scientifico che avrà un ruolo ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...

Taekwondo - Grand Prix a Roma : sarà la "prima" assoluta per il Freestyle : Soprattutto siamo felici che accada durante un evento così importante al quale solo i migliori 32 combattenti al Mondo potranno partecipare: portare qui anche gli 8 top mondiali di Freestyle rende il ...

Corruzione - Siri interrogato la settimana prossima. Dai pm di Roma prima Arata : Si apre il 6 maggio quella che sarà probabilmente la settimana chiave del caso di Armando Siri. Il sottosegretario verrà interrogato dalla procura di Roma, ma solo dopo Paolo Arata. I pm di piazzale Clodio convocheranno, già nei primissimi giorni della prossima settimana, l’imprenditore di 69 anni a cui chiederanno della lunga intercettazione ambientale del settembre scorso in cui con il figlio tira in ballo Siri. Gli inquirenti parlano di una ...

Roma-Cagliari - controlli della Polizia prima della partita : denunciate 10 persone [DETTAGLI] : Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Lazio hanno denunciato 10 persone prima della gara Roma-Cagliari per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste è stata denunciata anche per possesso di sostanza stupefacente. In particolare, durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un furgone con a bordo dieci persone, dichiaratesi ...

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...