Pensioni anticipate opzione donna | dal CODS la conferma | si sblocca il caso delle ex iPost

Pensioni anticipate e Quota 100 : presentate oltre 128mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 maggio 2019 vedono emergere nuovi dati rispetto al numero di richieste di accesso alla nuova Quota 100 ricevute dall'Inps. Nel frattempo dalla stampa emerge il caos certificati e la necessità di verificare con attenzione il proprio estratto conto contributivo prima di procedere con la richiesta di pensionamento, visto che in molti casi si rende necessario consolidare i versamenti attraverso specifici ...

Pensioni anticipate : resta l'obiettivo della quota 41 entro il 2022 : La recente riforma del sistema previdenziale ha preso il via attraverso la quota 100 , una misura che consente l'uscita ai lavoratori con 62 anni di età e almeno 38 anni di contribuzione, mentre chi è ...

Pensioni anticipate e opzione donna : si sblocca il caso delle ex iPost : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla vicenda delle lavoratrici ex i-Post e delle loro domande di accesso alla pensione anticipata tramite l'opzione donna. Per le richiedenti si era recentemente registrata una situazione di stallo rispetto alle proprie pratiche, dopo che l'Inps aveva evidenziato la necessità di aggiornare i propri sistemi IT per poter proseguire e completare la lavorazione del caso. Sul punto si era immediatamente ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : l'Inps riceve oltre 123mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 vedono arrivare un nuovo report dall'Inps in merito alle richieste inoltrate dai lavoratori. Secondo i dati diffusi dall'Istituto pubblico, ...

Pensioni anticipate Quota 100 e RdC : per S&P ci sarebbe impatto limitato sull'occupazione : Nella giornata di ieri la nota agenzia di rating Standards and Poor's ha fatto il punto della situazione in merito al rating dell'Italia, ma ha anche espresso la propria opinione rispetto alla riforma del settore previdenziale (tramite l'avvio delle Pensioni anticipate con la Quota 100) e del welfare (con l'approvazione del reddito di cittadinanza). Per S&P Q100 e Reddito di cittadinanza avranno effetti positivi limitati Entrando nel merito ...

Pensioni anticipate : per i sindacati Quota 100 dimezzata nel 2019 : Il tormentone delle Pensioni anticipate e delle nuove opzioni in arrivo con l'ultima Manovra continua a far discutere, mentre l'Inps aggiorna quotidianamente i dati sulle ultime richieste in arrivo ...

Pensioni anticipate e quota 100 : nuova bocciatura dei tecnici internazionali : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 aprile 2019 vedono emergere nuovamente la preoccupazione dei tecnici internazionali in merito alla quota 100 ed al peso dei recenti interventi di flessibilità previdenziale sulla tenuta dei conti pubblici. Una posizione che però non sembra essere condivisa dall'Inps, dove Pasquale Tridico sottolinea la sostenibilità della misura. Pensioni flessibili e quota 100: Moody's esprime preoccupazione Dalle ...

Pensioni anticipate - Moody's preoccupata per Quota 100 e per l'invecchiamento popolazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 19 aprile vedono arrivare nuovi commenti dall'agenzia di rating Moody's in merito all'invecchiamento della popolazione ed alla tenuta del sistema previdenziale pubblico. Nel frattempo dall'Inps emergono nuove statistiche rispetto alla liquidazione degli assegni, mentre dall'opposizione si torna a chiedere il rilancio delle Pensioni complementari (sottolineando i vantaggi dell'adesione ai fondi di ...

Pensioni anticipate e Q100 - Durigon : 'gli effetti si avranno in autunno' - Fornero critica : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 17 aprile 2019 vedono emergere numerose dichiarazioni in merito alla riforma del sistema Pensionistico dal Forum InPrevidenza 2019, organizzato dal CNPADC. Il confronto ha visto intervenire esponenti dell'attuale Governo così come di quelli precedenti, oltre a figure chiave di riferimento per il sistema Paese. Dall'acceso dibattito è emerso che non sono mancate le perplessità in merito ai nuovi ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : diramate le stime sugli assegni - assegno medio 1865 euro : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 aprile 2019 vedono emergere nuovi interessanti dati sulle uscite anticipate ed in particolare sull'importo medio dell'assegno erogato. Le domande giunte finora all'Istituto previdenziale tramite la Quota 100 sono state oltre 117mila, mentre i dati indicano la presenza di importi piuttosto elevati, sebbene quest'ultimi risultino in linea con quelle che erano le aspettative dei tecnici espresse ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : diramate le stime sugli assegni : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 aprile 2019 vedono emergere nuovi interessanti dati sulle uscite anticipate ed in particolare sull'importo medio dell'assegno erogato. Le domande giunte finora all'Istituto previdenziale tramite la Quota 100 sono state oltre 117mila, mentre i dati indicano la presenza di importi piuttosto elevati, sebbene quest'ultimi risultino in linea con quelle che erano le aspettative dei tecnici espresse ...

Pensioni anticipate - serve una riforma : possibile nuova tassa sulla casa : In Italia la politica economica si delinea fondamentale e strategica per le prossime decisioni del Governo in materia fiscale e previdenziale. Secondo le ultime analisi del Fondo monetario internazionale (Fmi) i Paesi, tra cui l’Italia, con un debito pubblico sempre più pesante e un conseguente aumento della spesa nazionale, rischiano l’introduzione di una nuova tassazione sulla casa di proprietà. L’Fmi sottolinea la necessità di un risanamento ...

Pensioni anticipate : Salvini conferma quota 100 - ma il FMI chiede nuovi aggiustamenti : Le ultime novità sulle Pensioni vedono Governo e opposizione ancora una volta impegnati in un'accesa dialettica riguardante il comparto previdenziale. Ad intervenire sulla quota 100, confermandone la bontà, è il Vicepremier Matteo Salvini durante una recente diretta sui social network. Mentre dall'opposizione (ed in particolare dal Partito Democratico) Cesare Damiano mette in luce "le contraddizioni crescenti" interne all'esecutivo sulla ...

Pensioni anticipate - Di Maio su Quota 100 : 'Sta andando molto bene' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 9 aprile 2019 vedono emergere nuovi commenti dal Governo in merito alla Quota 100 ed in particolare ai risultati che si sono registrati nei primi mesi di funzionamento. Nel frattempo si conferma anche l'intenzione di proseguire con la sperimentazione triennale della misura di flessibilità previdenziale (che garantisce l'uscita dal lavoro dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione), mentre dai sindacati ...