Notti bianche | speed date | partite di calcio Nella campagna per le europee i partiti si

Zingaretti lancia le “Notti bianche per l’Europa” : Nicola Zingaretti ha collocato il suo partito su una posizione ben definita in vista delle elezioni europee, che gli consente di tenere insieme una visione non troppo ottimistica dell'Europa (che sarebbe stata poco in linea con la percezione dei cittadini) e la critica all'illusione nazionalista, sfruttata da M5S e, soprattutto, Lega. Lo scontro è tra "chi ama l'Italia e chi la vuole sfruttare per i propri interessi". Tra "due idee di ...