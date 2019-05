Mercati tesi per dazi e Spread | il manuale di sopravvivenza del risparmiatore

Malpensa - trovato morto il fondatore dei Super Mercati Brianzoli : ipotesi suicidio : Lo hanno trovato morto nella sua auto all’interno di un parcheggio dell’aeroporto di Malpensa . Potrebbe essersi suicidato Peppino Franchini, il fondatore dei “ Supermercati Brianzoli ” L’uomo era stato trovato morto giovedì pomeriggio, dopo che da due giorni la moglie non aveva sue notizie e ne aveva denunciato la sua scomparsa. L’ ipotesi è quella di avvelenamento da farmaci, ma per avere la certezza sarà necessario attendere ...

Monete da 1 e 2 centesimi - lo stop nei superMercati : Conad il primo. Ecco come viene arrotondato il conto alla cassa : Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi di euro. Per il momento nei supermercati Conad che a breve potrebbe essere seguito anche dagli altri. Da pochi giorni, infatti, nei punti vendita del gruppo di distribuzione sono comparsi i primi volantini in cui si annuncia l’arrotondamento dei prezzi al multiplo di cinque più vicino, per eccesso o per difetto. Insomma, se il conto dirà 5,57 si pagherà 5,55 euro, se sarà di 5,58 si salirà a 5,60. ...