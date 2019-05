La studentessa alla Camera | “Valori democratici messi in discussione da chi ha ruoli di

Da liceo Dante a Space Center di Houston : studentessa di Roma vola alla Nasa : SCUOLA. studentessa DEL liceo Dante DI Roma VOLERÀ alla Nasa/ FOTO Roma – Dalle aule di liceo allo Space Center di Houston. Per Virginia, 17 anni, quest’anno le vacanze estive saranno in Texas, dove per due settimane partecipera’ alla simulazione di una missione su Marte. studentessa del liceo classico Dante di Roma, Virginia e’ infatti una delle due italiane selezionate per la ‘United Space School’, la scuola ...

Gang di ragazze confessa aggressione mortale alla studentessa italiana : Roma, 29 apr., askanews, - Hanno confessato l'aggressione tutte le 6 teen-ager indagate per la morte della studentessa italo-egiziana di Roma, Mariam Moustafa, 18 anni, morta nel 2018 dopo essere ...

Invita i genitori alla laurea - ma era una bugia : studentessa scompare per ore : Ai genitori aveva raccontato che era il giorno della laurea. E mamma e papà sono arrivati a Roma per assistere alla discussione della tesi della figlia. Solo che non c'era nessuna laurea. La giovane ...

Il professore sequestra i telefonini - studentessa 12enne in gita si getta dalla finestra : VENEZIA - Per punire la classe troppo rumorosa in gita a Venezia, gli insegnanti hanno deciso di sequestrare ai ragazzi il telefono cellulare. Una misura punitiva che la classe ha subito, ma che in...

