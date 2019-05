La battaglia politica si riverbera sul Salone del libro l' editore nero escluso | ma è lì

Quale battaglia culturale contro il politicamente corretto? - : ... 2019 • Politica , z in evidenza di Davide Cavaliere - In Italia una destra che si richiami al conservatorismo liberale, al nazionalismo civile e, in politica estera, all'atlantismo sembra non ...

Quando la battaglia politica si intreccia ai casi giudiziari : Dal caso Raggi a quello su Armando Siri ma non solo. Nei prossimi giorni si chiude il fascicolo sul finanziamenti sospetti del costruttore Parnasi che coinvolgono anche il tesoriere della Lega ...

La scienza - forse - ha vinto la sua battaglia sulla Xylella. Ora tocca alla politica : ...circa la possibilità di reinnesto della chioma in piante monumentali suscettibili al batterio e/o infette e al recupero produttivo con nuove varietà che ben si adattino al paesaggio e all'economia ...

La scienza (forse) ha vinto la sua battaglia sulla Xylella. Ora tocca alla politica : Quando nel 2016 pubblicò il suo “Rapporto sulla Xylella”, l'Accademia dei Lincei venne duramente attaccata. Molti politici, da chi governava (e governa ancora oggi) la regione Puglia a chi, oggi, siede nei banchi della maggioranza di governo, preferivano parlare di complotti e oscure manovre ordite

Bus sequestrato - Salvini : 'Disgustato dall'uso dei ragazzini per battaglia politica' : 'Appositamente non li ho voluti in conferenza stampa, ho avuto la disgustata impressione che qualcuno abbia usato questi ragazzini per fare battaglia politica', ha detto Salvini.

"Usati per battaglia politica" - Salvini incontra Rami : Roma, 27 mar. -, Adnkronos, - "La cittadinanza a Rami e Adam? Non mi ha convinto Di Maio, mi sono convinto da solo". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini smentisce la ricostruzione prospettata ...

Scuolabus - Salvini : “Ragazzini usati per fare audience e battaglia politica. Io ho cercato di staccare la spina” : “Troppa esposizione mediatica per Adam e Rami? Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica. Io apposta non li ho voluti qua in conferenza stampa, ho cercato di staccare la spina a una vicenda che avrebbe solo fatto male a loro. Ho avuto la disgustata sensazione che qualcuno ha cercato di usarli per fare battaglia politica”. Così ha replicato il ministro ...

Cittadinanza a Ramy - Salvini : “Mi sono convinto da solo. Non dico sì a capocchia. Gli studenti usati per battaglia politica” : La risposta a Luigi Di Maio e agli altri ministri M5s che dicevano di averlo convinto a concedere la Cittadinanza italiana a Ramy Shehata e l’attacco alle opposizioni per quella che definisce una “battaglia politica” a suo dire giocata sulla pelle degli studenti di Crema. Matteo Salvini, dopo giorni di annunci e dietrofront, incontra i ragazzi della scuola media Valiati di Crema e i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese ...

Salvini incontra Rami e gli altri ragazzi del bus : “Sono stati usati per una battaglia politica” : «Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica», ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi al Viminale ha incontrato i ragazzi ed i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese....

Scuolabus dirottato - Salvini incontra i ragazzi 'Sono stati usati per battaglia politica' : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica'. Così il ministro dell'interno Matteo Salvini che al Viminale ha incontrato i ...