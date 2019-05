Juventus | Allegri verso l’addio | Conte e Inzaghi tra i possibili sostituti

Juventus - Massimiliano Allegri all'addio : non solo Antonio Conte - i nomi in lizza per la successione : Tutto come previsto, in verità, perché alle parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax avevano creduto davvero in pochi: Massimiliano Allegri, quasi sicuramente, a breve non sarà più l'allenatore della Juventus. L'incontro in programma tra mister e presidente d

Allegri PSG - divorzio tra tecnico e Agnelli : la Juventus punta Guardiola e Pochettino : Allegri PSG: – Massimiliano Allegri è pronto a lasciare la panchina della Juventus alla fine del campionato, dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. Lo riferiscono La Stampa e La Repubblica, che ipotizzano un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Ma la situazione non è così fluida come sempre. Vediamo perché. -> LEGGI ANCHE: Pochettino-Guardiola, in […] L'articolo Allegri PSG, divorzio tra tecnico e Agnelli: la Juventus ...

La Juventus ha deciso il futuro di Allegri - : Nei minuti in cui l'Ajax, giustiziere della Juventus nei quarti di finale di Champions League , vedeva svanire il proprio sogno nel più beffardo dei modi, attraverso la rimonta del Tottenham da 0-2 a ...

Juventus - è rottura con Allegri. Conte potrebbe tornare - decide Agnelli : Torino - C'eravamo tanto amati. Dopo cinque stagioni, undici trofei, due finali Champions giocate e l'ultima bruciante eliminazione nella coppa maledetta nonostante l'ingaggio di Ronaldo, la Juventus ...

E’ quasi fatta : Antonio Conte alla Juventus - Allegri al Psg : Ci siamo. Antonio Conte torna alla Juventus. Una soluzione che solo un mese fa sembrava impossibile. Dopo il divorzio del

Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all'Inter : L'anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull'accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Juventus - Allegri al PSG : nuovo scenario di mercato - ora cambia tutto! : Allegri AL PSG- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il PSG sarebbe pronto ad irrompere in maniera prepotente su Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Un affondo concreto che darebbe il benservito all’attuale tecnico del PSG, Tuchel. Come si legge, il club parigino sarebbe pronto a riempire d’oro Allegri. L’attuale ingaggio del tecnico […] L'articolo Juventus, Allegri al ...

Juventus - Conte punge Allegri : 'Parliamoci chiaro c'erano squadre più forti dell'Ajax' : In questo giorni il tema caldo in casa Juventus è quello che riguarda l'allenatore. Il mondo bianconero è diviso in due fazioni e sui social i dibattiti sono anche molto accesi. C'è chi difende strenuamente Massimiliano Allegri e chi invece vorrebbe uno fra Pep Guardiola o Antonio Conte. Quest'ultimo ha acceso ancora di più il dibattito visto che, nell'intervista che ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport, ha lanciato diverse frecciate al ...

Mihajlovic-Juventus - la conferma : clamorosa ipotesi per il dopo Allegri : MIHAJLOVIC JUVENTUS – Ancora da decidere la panchina bianconera. La ?Juventus attende con ansia l’incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Un incontro che servirà a delineare le strategie per il futuro. Il tecnico si è ‘auto’confermato sulla panchina bianconera, forte di un altro anno di contratto. Anche Pavel Nedved ha ufficialmente confermato il tecnico ma secondo alcuni la conferma non è scontata. Ci ...

Juventus - l'incontro tra Agnelli e Allegri : si discute il futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Allegri potrebbe dire addio alla Juventus in estate : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dall'incontro che ci sarà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri. Settimana prossima dovrebbe esserci il confronto fra le parti, in cui il presidente dovrebbe esporre alcuni dubbi sul lavoro del tecnico livornese (soprattutto dei continui infortuni nei momenti importanti della stagione) mentre il tecnico livornese farà delle richieste ad Agnelli, su ...

Icardi-Juventus - la rivelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More