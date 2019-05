Il prefetto | «Migranti | pronti a una nuova gara Dalle coop mi aspetto responsabilità»

Migranti : Salvini indagato - Tribunale ministri convoca prefetto Siracusa : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania, come apprende l'Adnkronos, ha convocato per domani mattina il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona a carico del vicepremier Matteo Salvini. Sul caso dei Migranti soccorsi dalla nave