“Il Futuro dell’Europa” | gli studenti chiedono di rendere il clima una priorità

(Di giovedì 9 maggio 2019) Oggi i capi di Stato dell’UE si sono riuniti a Sibiu (Romania) per discutere, in uno dei più importanti vertici dell’UE degli ultimi anni, sul “dell’Europa” e decidere ledell’UE per i prossimi anni. Glidel movimento “Friday for the Future” ritengono scandaloso che la crisitica non sia attualmente una di queste: per questo motivo hanno viaggiato (anche per 24 ore) in autobus e in treno fino a Sibiu e scioperano oggi insieme aglilocali di Sibiu. I ragazzi hanno anche redatto una lettera aperta ai capi di Stato dell’UE in cuiai leader dell’UE di fare deluna. Nel documento si legge: “Al momento, non siete minimamente vicini ad agire e a fissare obiettivi vincolanti per un’Europa a zero emissioni di carbonio ben prima del 2050, il che, come ci dice la ...

