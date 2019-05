Gabriel | svolta nelle indagini | ' Tracce di sangue nel lettino' I genitori restano in

Giallo di Cassino - la svolta : Gabriel è stato strangolato dalla madre perché piangeva : Orrore a Volla di Piedimonte (piccolo centro in provincia di Frosinone, non lontano da Cassino). Il piccolo Gabriel Feroleto, 2 anni, ritrovato morto ieri pomeriggio, non è rimasto vittima di un pirata della strada - come si era creduto in primo momento - ma è stato ucciso soffocato e strangolato dalla mamma, Donatella Di Bona, 29 anni, in preda ad un raptus di follia. La donna, interrogata a lungo, è crollata e ora si trova in stato di ...