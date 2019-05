Formula 1 – Lewis Hamilton col cuore spezzato | “ho finalmente visto Avengers e sono

Formula 1 – Dall’amore per Daenerys al ‘finto spoiler’ - Lewis Hamilton e la passione per il Trono di Spade [GALLERY] : Lewis Hamilton appassionatissimo del Trono di Spade: il britannico della Mercedes tra dichiarazioni d’amore e finti spoiler E’ iniziata l’ottava stagione del Trono di Spade e tutti gli appassionati della seguitissima serie tv non si sono di certo persi le prime tre puntate, tra approvazione, critiche e qualche antipatico spoiler. Tra coloro che non riescono a perdersi un episodio della serie c’è anche Lewis ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

Formula 1 – Bottas e Hamilton ‘guidati’ da Wolff nei giri finali del Gp dell’Azerbaijan? Lewis svela il contenuto del team radio : Nessun ordine di scuderia via radio per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas durante il Gp dell’Azerbaijan: le parole del pilota britannico Anche il Gp dell’Azerbaijan si conclude con le due Mercedes leader della corsa. Dopo aver conquistando i primi tre round del campionato mondiale di Formula 1, le frecce d’argento segnano una storica doppietta anche sul podio di Baku. Data l’equità di risultati ottenuti dalla ...

Formula 1 – Nuovo tatuaggio per Hamilton a Baku : sulla mano di Lewis spunta una figura tra il sacro ed il profano [GALLERY] : Nuovo tatuaggio per Lewis Hamilton: in occasione del Gp dell’Azerbaijan spunta un tattoo tra il sacro ed il profano Diventano più numerosi i tatuaggi sul corpo di Lewis Hamilton. Il britannico ha mostrato infatti a Baku sulla sua mano sinistra un Nuovo tattoo. Il pilota della Mercedes si è fatto tatuare un cubo di Metatron, simbolo mistico che sin dall’antichità rappresenta la Mappa della Creazione. Hamilton, all’interno ...

Formula 1 – Lewis Hamilton - stoccata a Vettel : “se ci fosse stato Leclerc in qualifica sarebbe stata più dura” : Lewis Hamilton commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota britannico della Mercedes sulla lotta con le Ferrari Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e ...

Formula 1 – Lewis Hamilton guarda le Ferrari da lontano - il britannico nota il gap dopo le FP2 : “loro più avanti di noi” : Lewis Hamilton commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: le dichiarazioni del pilota britannico della Mercedes Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Formula 1 – Altro che FP1 - Lewis Hamilton si dedica al ‘Trono di Spade’ : il divertente post social del pilota : Lewis Hamilton ironizza sull’annullamento delle prime prove libere a Baku, il britannico della Mercedes si dedica alla sua serie tv preferita Le FP1 del Gp d’Azerbaijan sono state annullate a causa dell’incidente che ha visto coinvolto George Russell. Il pilota della Williams, a causa di un tombino, ha rischiato grosso a Baku e per questo motivo per il proseguo delle prime prove libere i commissari di pista hanno ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - le preoccupazioni di Lewis a Baku : “Ferrari? Credo che sarà estremamente veloce” : Lewis Hamilton non si monta la testa dopo le tre doppiette Mercedes nelle prime gare della stagione 2019 di Formula 1: le parole del campione del mondo in carica alla vigilia del Gp d’Azerbaijan E’ tutto pronto a Baku per il quarto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti hanno già effettuato la loro ricognizione in pista in vista di salire finalmente a bordo delle loro monoposto domani per le prime sessioni di ...

Formula 1 – Lewis Hamilton e Cindy Kimberly stanno insieme? Parla la nuova presunta fidanzata del pilota : Cindy Kimberly e Lewis Hamilton stanno insieme? Le parole della modella olandese sulla relazione con il pilota di Formula 1 Solo qualche settimana fa Lewis Hamilton è stato avvistato in compagnia della sexy Cindy Kimberly. La fascinosa modella di origini olandesi è diventata da allora per il gossip la presunta nuova fidanzata del pilota di Formula 1, ma sarà davvero così? A Parlare della relazione tra Cindy ed Hamilton la ...

Formula 1 - Bottas e il doppio pit-stop : “ecco cosa ho capito quando hanno chiamato me e Lewis insieme ai box” : Il pilota finlandese è tornato a parlare del doppio pit-stop compiuto dalla Mercedes durante l’ultimo Gran Premio in Cina Uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo Gp della Cina è avvenuto nel corso del giro numero 36, quando la Mercedes ha chiamato contemporaneamente ai box Hamilton e Bottas per rispondere al pit-stop di Vettel. Lapresse Una situazione complicata risolta egregiamente dai meccanici del team di Brackley, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton apre ad un futuro lontano dal circus : “cambiare serie? Chissà…” : Il pilota britannico ha parlato del suo futuro lontano dalla Formula 1, aprendo alla possibilità di cambiare serie una volta lasciato il circus Cinque titoli iridati già in tasca, ma nessuna voglia di fermarsi. Lewis Hamilton vede il suo futuro prossimo in Formula 1, senza però chiudere definitivamente le porte ad un possibile cambio di serie. Photo4 / Lapresse Interrogato sulla questione, il pilota della Mercedes non ha nascosto le sue ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...