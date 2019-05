Ecco una nuova forma di ghiaccio più calda del Sole

Adunata Nazionale degli Alpini : Ecco il programma della grande festa a Milano : La grande festa è ormai alle porte, e le fanfare si preparano a scendere in strada. Secondo le stime sono 500 mila le persone in arrivo a Milano per celebrare la 92ª Adunata Nazionale degli Alpini, che per tre giorni – dal 10 al 12 maggio - riempirà le vie della metropoli meneghina di penne nere pronte a sfilare orgogliosamente. E a brindare, certo, ancora e ancora, per rendere omaggio al glorioso corpo militare dell'esercito italiano. La scelta ...

Kiara Fontanesi - Ecco come una campionessa di motocross annuncia la maternità : Per quest’anno niente gare. È una rinuncia che ha il sapore della gioia quella di Kiara Fontanesi. La sei volte campionessa del mondo di motocross ha annunciato di essere incinta e lo ha fatto come si addice a una motociclista. Le foto sul profilo Instagram della 25enne parmigiana mostrano l’accenno di pancia, una moto grande e una piccola. La campionessa del mondo aveva già rinunciato alla prima gara stagionale a causa di problemi fisici. Non ...

Pamela Prati e il matrimonio con Caltagirone fissato per oggi. Spunta la fuga all'estero e una presunta aggressione Ecco la verità : Pamela Prati doveva sposare oggi il presunto fidanzato Mark Caltagirone. Il matrimonio fissato per mercoledì 8 maggio è stato rinviato a data da destinarsi e, secondo quanto riportato...

Mi Fit si rifà il look con la versione 4.0 : Ecco finalmente una nuova grafica : Mi Fit, l'app per i wearable di Amazfit e Xiaomi, si rifà completamente il look con la versione 4.0 disponibile da questa sera con un aggiornamento distribuito attraverso il Google Play Store. L'articolo Mi Fit si rifà il look con la versione 4.0: ecco finalmente una nuova grafica proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Mai distrarsi al supermercato : ladra ruba il portafoglio a una donna - Ecco come fa : "A che livello è arrivato il mondo quando non puoi nemmeno fare la spesa tranquillamente senza essere vittima di un furto?", ha scritto l'ufficio dello sceriffo della Contea di Walton. 8 maggio 2019 ...

Milano - adunata degli alpini : Ecco il piano sicurezza : Milano, 8 maggio 2019 - Mezzo milione di persone attese per le strade di Milano da venerdì a domenica . Una sfilata conclusiva da corso Venezia a largo Cairoli come se ne sono viste poche in città ...

Costanza Caracciolo sui social Ecco una foto con la piccola Stella : Costanza Caracciolo sui social ha postato la prima foto con la figlia Stella, la bimba per scelta dei genitori, non è mai apparsa né sui social né sui giornali, per rispetto della sua privacy. Oggi però, per la prima volta, mamma Costanza, ha voluto mostrare la sua bimba. Sul suo profilo “Instagram”, la Caracciolo, ha annunciato di essere diventata testimonial di un brand di gioielli e con questa novità lavorativa ha mostrato uno scatto insieme ...

Francesco Totti : “Chi potrebbe interpretare me in una serie tv? Carlo Verdone”. Ma Ecco come ha risposto l’attore : Francesco Totti avrebbe in mente l’attore giusto che potrebbe interpretarlo nella fiction “Un Capitano”, basata sull’autobiografia dell’ex capitano della Roma. “Il mio ruolo? potrebbe farlo Carlo Verdone“. L’ex calciatore, raggiunto da Le Iene, non si è lascitoa andare a troppi particolari su questo progetto che prevede una serie e un docufilm ma ha detto di non avere nessuna preferenza tra Boghi e ...

TIM rimodula in positivo - per una volta : Ecco le novità per chiamate e SMS internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.