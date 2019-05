Droga | Di Maio | ' Salvini vuole chiudere negozi irregolari? Chiuda anche piazze

liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Io non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo per una cosa che noi sosteniamo. Il ministroche vendono queste sostanze? Ben venga, perché se sono irr

matteosalvinimi : Dico a Luigi Di Maio che combattere la droga significa anche combattere la mafia, come dimostrano gli arresti delle… - fattoquotidiano : Cannabis, Salvini: “Chiusi primi 3 negozi”. Di Maio: “Bene, ma faccia lotta a mafia”. E lui: “M5s ritiri proposta s… - MediasetTgcom24 : Droga, Salvini a Di Maio: M5s ritiri proposta cannabis libera #matteosalvini -