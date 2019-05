Costanza Caracciolo | Essere una velina per me è stato un privilegio

Costanza Caracciolo : "Io - Bobo Vieri e Stella ci trasferiremo a Miami a settembre. Poi - penseremo al maschietto..." : Costanza Caracciolo è stata intervistata dal settimanale Grazia. L'ex velina di Striscia la Notizia, 29 anni, ha svelato i progetti futuri riguardanti la famiglia che ha creato insieme all'ex calciatore Christian Vieri. Come ricordiamo, infatti, la Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori della piccola Stella, nata il 18 novembre scorso, e successivamente, si sono uniti in matrimonio, con rito civile, precisamente lo scorso 18 marzo, ...

Costanza Caracciolo - prima foto social con la piccola Stella : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloI fan di Costanza Caracciolo, 29 anni e Bobo Vieri, 45, diventati marito e moglie lo scorso marzo, da tempo chiedevano alla coppia di mostrare la piccola Stella, ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - nuova vita : eccoli con Stella dopo il trasferimento a Miami : dopo la nascita della loro prima figlia Stella, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono traferiti a Miami. L?ex calciatore infatti vive da tempo nella località balneare della Florida e...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo a passeggio per Miami : L’ex calciatore Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono traferiti a Miami. I due hanno cominciato la loro nuova vita e sono stati sorpresi dal settimanale “Nuovo” mentre passeggiano con la piccola per le assolate strade i Miami, dove incontrano anche alcuni amici. Bobo e Costanza saranno pendolari: “La nostra bambina ha spiegato la Caracciolo alla rivista vivrà a Miami quando a Milano fa freddo: così parlerà inglese almeno lei, visto che ...

