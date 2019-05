Carlotta Mantovan e bacio d’amore alla figlia su Instagram

(Di giovedì 9 maggio 2019) I cavalli, la natura, ma soprattutto l’amore dellaStella:sta riprendendo in mano la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi e sutorna a sorridere. Archiviato l’esperienza televisiva di Portobello accanto ad Antonella Clerici, laè tornata a dedicarsi alle sue passioni insieme. La vedova di Frizzi e laamano stare in mezzonatura, come svelano gli scatti pubblicati su, che raccontano il lento ritornonormalità dopo il grande dolore per la perdita di Fabrizio.L’ultimo scatto immortalamentre bacia teneramente la sua bambina. “La mia vita, il mio amore” ha commentato lei, facendo commuovere i follower che non hanno mai smesso di sostenerla e aiutarla dopo l’improvviso addio al conduttore Rai.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...