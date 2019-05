Cannabis | ' Con shop calo dei sequestri e del fatturato delle mafie'

Gentile Salvini - perché se la prende con la Cannabis light? Pure i suoi selfie sono diseducativi : Gentile ministro Salvini, lei è davvero ‘ubiquo ai casi’, come il commissario Ingravallo di gaddiana memoria. Altro che Montalbano, Camilleri e amici buonisti. Lei è dappertutto ed ha la sua da dire sulla qualsiasi. La invidio: avessi io, povero poeta anarco-punk, la sua capacità di avere sempre tante certezze su così tante cose… Lei è una sicurezza per questa nazione e la nazione è sicura con lei. Certo, magari capita che a Napoli c’è gente ...

Salvini alla battaglia della Cannabis : «Direttiva contro i negozi». Ecco quanto vale il settore : Sulla faccenda interviene anche Luigi Di Maio, l'altro dioscuro del governo Conte: «Dire di essere contro la droga è come dire di essere per la pace nel mondo, siamo tutti d'accordo: più controlli fa ...

Il ministro Salvini contro i 'Cannabis shop' : 'Sarà una guerra strada per strada' : ... è intervenuto pure l'altro vicepremier, e leader del Movimento 5 Stelle,, Luigi Di Maio : 'Dire di essere contro la droga è come dire di essere per la pace nel mondo, siamo tutti d'accordo. Più ...

Salvini-Di Maio - il nuovo scontro è sulla Cannabis : Il ministro dell'Interno ha iniziato la sua nuova 'crociata, annunciando la chiusura di tre cannabis shop. Da Pesaro...

11 : 46 | Salvini : "Via alla guerra contro la Cannabis - chiusi tre negozi" : 09.05.2019 - "E' in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Lo ha annunciato Matteo Salvini durante un comizio a Pesar, ringraziando "le forze dell'ordine e la magistratura". Il vicepremier ha poi chiarito: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".

Salvini vuole chiudere i negozi di Cannabis light. Ma con loro lo spaccio è calato : Episodi di cronaca come quello avvenuto l'anno scorso a Monterotondo , dove un pusher incendiò un negozio di canapa reo di fargli concorrenza, dimostrano che la questione c'e'. Tre ricercatori ...

Contro le droghe - la nuova battaglia di Salvini : “Chiuderò i Cannabis shop uno a uno”. : Matteo Salvini riparte da qui, dalle droghe. Con il collega Lorenzo Fontana (ministro alla Famiglia) incontra una serie di comunità terapeutiche al ministero per lanciare il ddl della Lega che riscrive le norme sugli stupefacenti. Tocca con mano che le opinioni sono molto diverse e che tanti operatori non sono affatto d’accordo sulla idea di aboli...

Pisa - giunta leghista contro la manifestazione per la liberalizzazione della Cannabis : “Via dal centro città” : La prima “CanaPisa” della giunta leghista di Michele Conti sarà ridimensionata. E non è escluso che l’annuale manifestazione per la liberalizzazione della cannabis possa addirittura saltare. Almeno stando a sentire le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha dichiarato guerra ai negozi di cannabis e alle “feste in giro per l’Italia”. “L’ultimo scempio è avvenuto nella mia Milano, so che ci sono iniziative in ...

'Da domani controlli a tappeto nei negozi di Cannabis' - Salvini - : Roma, 8 mag., askanews, - Da domani mattina 'saranno controllati uno per uno tutti i presunti negozi di cannabis che sono presenti nel nostro Paese. Vanno chiusi questi luoghi diseducativi di massa. ...

Uno shop su due è un centro di spaccio! Salvini contro il Cannabis Expo : "Stiamo lavorando non da soli per andare a verificare la giungla di Cannabis e canapa shop che hanno aperto come funghi che in un caso su due si rivelano centri dello spaccio. Io non voglio lo Stato spacciatore", Matteo Salvini estende la lotta alla droga anche ai Cannabis shop, i rivenditori autorizzati di canapa legale, ovvero l'erba priva, o a basso contenuto, di THC (principio psicotropo dell'erba), che da pochi anni a questa parte sono ...

Veneto - la Cannabis light è come la pizza : ordinata e consegnata a domicilio : Francesca Bernasconi I riders portano la cannabis legale casa per casa: l'idea di due coltivatori di Mestre Prima le pizze, poi panini, zuppe e persino piatti di sushi. Ma ora che è arrivata la cannabis legale e i negozi hanno iniziato a vendere tisane, oli e caramelle alla marijuana, anche i riders si adattano. Così la cannabis arriva direttamente a domicilio. È l'idea di due 26enni di Mestre, che hanno dato vita a Driving Weed, il ...

La legalizzazione della Cannabis spaventa chi non conosce i dati e i risultati : Guardando ai dati e ai numeri di ciò che sta accadendo con le legalizzazioni americane si può vedere come stiano aumentando a dismisura i posti di lavoro, le entrate economiche e le tasse, mentre non aumentano né il consumo tra gli adolescenti, né gli incidenti stradali.Continua a leggere

Cannabis legale - a Roma 2 commercianti arrestati e un terzo indagato per spaccio. Confusione normativa sulle infiorescenze : Due titolari di canapa shop in carcere e un terzo indagato per spaccio. A Roma i negozi che vendono Cannabis legale hanno attirato l’attenzione degli inquirenti: il loro sospetto, scrive il Messaggero, è che gli spacciatori di hashish si stiano nascondendo dietro a catene, marchi e produttori per vendere droga leggera tramite i circuiti legali. Al centro dell’attenzione dei poliziotti Romani ci sono le resine, ottenute dal ...

In casa con 376 piante di Cannabis - arrestati tre palermitani di Falsomiele (FOTO) : TRABIA – Nella tarda serata dello scorso 19 aprile, i carabinieri di Bagheria hanno arrestato Giovanni Billitteri, Giuseppe Caruso e Piero Saitta rispettivamente di 35, 30 e 33 anni, tutti palermitani, originari del quartiere Falsomiele. I tre sono accusati di aver coltivato droga e di furto aggravato di energia elettrica in concorso. I tre ragazzi […] L'articolo In casa con 376 piante di cannabis, arrestati tre ...