Un documentario sui Led Zeppelin verrà presentato a Cannes | la band si racconta per la

(Di mercoledì 8 maggio 2019) "American Epic" è una serie di intrattenimento andata in onda sulla PBS perre i pionieri della musica americana e oggi, gli stessi produttori, stanno lavorando alla post-produzione di unsui Led. Non una novità, se consideriamo le svariate biografie visive che hannoto ladi Whole lotta love tra le quali ricordiamo "Celebration Day" (2007), che testimoniava la storica reunion presso la O2 Arena di Londra. Questa volta, però, le cose funzionano diversamente.In primo luogo il team di "American Epic" è formato da Jack White, T Bone Burnett e Robert Redford, nomi che significano "professionismo" in termini di musica e cinema. Jack White poi, già leader dei White Stripes, dei Raconteurs e con una fortunata carriera solista alle spalle, aveva già avuto modo di incontrare lo storico chitarrista Jimmy Page insieme a The Edge degli U2 per il ...

