Truffe ai cittadini | più arresti | Ma serve prevenzione

ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Milano, 8 maggio 2019 - Puntano a chi è più solo e vulnerabile, per derubarlo. Ma se è facile bollare questi malviventi come truffatori perché usano l'inganno per carpire la fiducia approfittando ...

NargisoGianluca : RT @Adoc_piemonte: Disponibile gratuitamente, all'interno dell'articolo, l'audioguida contro le truffe bancarie: un percorso congiunto avvi… - Adoc_piemonte : Disponibile gratuitamente, all'interno dell'articolo, l'audioguida contro le truffe bancarie: un percorso congiunto… - gapugliese : Il Giorno e l’Arma dei carabinieri alleati contro le truffe ai cittadini - Il Giorno -