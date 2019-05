Tra Eca ed El è impossibile scegliere Cairo la pianti di fare lo scudiero di Tebas

Caro Fusaro - mi spiace per le tue teorie ma con la crisi greca il turbocapitalismo c'enTra poco : Il quale andrebbe denunciato per quello che è: una dottrina estremista , in economia, negli assetti costituzionali e sociali. E battuto con toni, argomenti, proposte e posizioni moderate. Non fanno ...

Caro Fusaro - mi spiace per le tue teorie ma con la crisi greca il turbocapitalismo c’enTra poco : Caro Fusaro, grazie per averci fatto notare il video in cui Fubini confessa qualche censura, sul Corriere, di notizie “scomode” sulla crisi: triste, certamente. In realtà c’erano già state molte confessioni del genere (Amato, Monti, Junker). E la verità sulla crisi greca (e dell’Eurozona) era nota da tempo a chi s’abbevera a fonti diverse. Ma è interessante notare come le diverse testate tentino di “segmentare” i lettori. Però anche il tuo ...

Finge di cercare il cibo Tra gli scaffali - poi si avvicina alla signora : il furto incasTrato dalle telecamere. Ecco come fa : Prima Finge di cercare il cibo tra gli scaffali, poi si avvicina al carrello di una signora e, nel momento più propizio, le ruba il portafogli dalla borsa. Il furto è stato incastrato dalle telecamere di un supermercato nella contea di Walton, in Florida, e le immagini sono state diffuse dalle forze dell’ordine locali. La polizia ha anche diffuso le foto della ladra per facilitare le indagini e risalire alla sua identità. Video ...

Scuola - precariato docenti 36 mesi ultime notizie : Pas sTraordinario - i nodi da sciogliere : La prima sessione di incontri tra Governo e sindacati sul precariato vede al centro dell’attenzione la proposta formulata dal capo di gabinetto del Miur, Giuseppe Chiné. Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta prevede un solo percorso abilitante straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio, percorso che porterà all’immissione in ruolo. Il numero di docenti ai quali ...

Leghe europee contro l'Eca : 'La Champions non sTravolga i campionati' : Lo scontro tra l'Eca e le Leghe europee è ormai certificato dopo il 'No' deciso delle seconde alla proposta di rinnovo della Champions, avanzata dalla prima. Da Madrid si alza un vero e proprio grido ...

La presunzione di colpevolezza enTra in biblioteca. Il caso dell'indagine sull'ex ministro Zecchino : ... visto che Zecchino è ancora ritenuto il burattinaio della politica locale,. Ma per dirla con Andreotti, che con Zecchino fondò la meteora Democrazia europea, "la situazione è un po' più complessa". ...

Napoli - le immagini dell’agguato dalle telecamere di sicurezza : il sicario esTrae la pistola e spara : Le telecamere di sicurezza della zona hanno ripreso l’agguato di piazza Nazionale che è costato il ferimento di una bimba di quattro anni, colpita da un proiettile. L’aggressore insegue il suo bersaglio per poi darsi alla fuga. L'articolo Napoli, le immagini dell’agguato dalle telecamere di sicurezza: il sicario estrae la pistola e spara proviene da Il Fatto Quotidiano.

STraordinaria Atalanta : vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions : Straordinaria. Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro la Lazio e ipotecano la Champions League del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una ...

LIVE Sinner-Majchrzak 1-6 0-5 - Finale Challenger OsTrava 2019 in DIRETTA : tre break di fila e match ipotecato dal polacco! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA testuale della Finale dell’ATP Challenger di Ostrava tra l’altoatesino Jannik Sinner e il polacco Kamil Majchrzak: l’altoatesino continua a vivere un momento d’oro. Riuscirà a sollevare il secondo Challenger dopo quello di Bergamo? È l’uomo del momento, Jannik Sinner, già virtualmente numero 262: una classifica che potrebbe ulteriormente migliorare con il successo di Ostrawv, ...

Alcamo. I lavoratori precari del comune partecipano in massa all'assemblea Cisl Fp e Uil Fpl Trapani : Dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori I segretari generali Cisl Fp Trapani Palermo Marco Corrao e Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino hanno dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori ...

Telecamere e videosorveglianza - un deterrente oggi deTraibile nelle ristrutturazioni : Telecamere e videosorveglianza: quando oggi se ne dibatte, il pensiero principalmente corre alle recenti iniziative del Governo italiano in tema di sicurezza, come ampiamente riportato quotidianamente sui media. In termini concreti spicca un capitolo della Legge di Bilancio 2019, che indica che il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie per la detrazione fiscale è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre. Il medesimo investe anche gli ...

Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 nel nuovo video Trailer & recap : i grandi sogni e la realtà dopo la rapina : Manca ormai sempre meno al debutto dei nuovi episodi e le Prime scene inedite de La Casa di Carta 3 sono appena state diffuse in un nuovo video a metà tra trailer e recap delle stagioni precedenti. Cosa sognavano gli spiantati rapinatori della Zecca spagnola messi insieme dal visionario "Professore" Sergio Marquina e cosa hanno effettivamente ottenuto dopo il colpo incredibilmente riuscito? Il video di Netflix mette a confronto ambizioni e ...

Anziano legato e ucciso a Pesaro - quattro arresti : incasTrati da dna e telecamere videosorveglianza : quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver ucciso Sesto Grilli, un pensionato di 74 anni a San Lorenzo di Campo (Pesaro) dopo averlo legato con una corda intorno al torace e imbavagliato con un nastro. L’aggressione è avvenuta il 17 marzo scorso e, secondo gli investigatori, si è trattato di una rapina. Sul posto sono state ritrovate le tracce del Dna di due degli arrestati. Il gruppo è stato anche registrato dalle ...