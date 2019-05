Stallone a Cannes | première per Rambo V

Sylvester Stallone alla 72esima edizione del Festival di Cannes : Torna sul grande schermo nel prossimo autunno Sylvester Stallone e lo farà ancora una volta nei panni di John Rambo. Uno dei personaggi più famosi del mondo del cinema negli ultimi decenni, che ha scatenato la passione per milioni di spettatori ed è stato fonte di ispirazione per molti scrittori. Ma intanto in questi prossimi giorni Stallone sarà presente anche al Festival del Cinema di Cannes ad una proiezione speciale al Palais des Festivals, ...