Serie A | Quagliarella sempre più vicino al titolo di capocannoniere | quote irrisorie per

Serie A - capocannoniere : mani sul titolo per Quagliarella : ROMA - I due gol al Parma gli hanno permesso di allungare in cima alla classifica marcatori della Serie A, e quando mancano tre giornate alla fine del campionato Fabio Quagliarella, con 25 reti ...

Classifica marcatori Serie A - Quagliarella vola a quota 25 reti : 25 reti: Quagliarella (8 rigori-Sampdoria) 22 reti: D.Zapata (1-Atalanta) 21 reti: Piatek (2-Genoa/Milan); C.Ronaldo (5-Juventus) 17 reti: Milik (Napoli) 15 reti: Caputo (1-Empoli); Petagna (5-Spal) 14 reti: Immobile (4-Lazio); Mertens (Napoli) 13 reti: Pavoletti (Cagliari); Belotti (5-Torino) 11 reti: Ilicic (Atalanta); El Shaarawy (Roma) 10 reti: Icardi (4-Inter); Insigne (1-Napoli); Gervinho (Parma) 9 reti: Kolarov (2-Roma); Defrel ...

Serie A - Quagliarella non si stanca di far gol : per i bookies è il favorito al titolo di capocannoniere : L’attaccante doriano è in vetta alla classifica dei cannonieri con 23 reti, due in più di Zapata e Piatek Il suo gol non è bastato a evitare la sconfitta con la Lazio, ma per Fabio Quagliarella ha segnato comunque un momento importante. L’attaccante della Sampdoria è riuscito a tagliare il traguardo delle 150 reti in Serie A e soprattutto a consolidare il primo posto nella classifica marcatori, con il 23esimo centro da inizio ...

Calcio - i migliori italiani della 32a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella decide il derby della Lanterna - Moise Kean continua a segnare : Treantaduesima giornata della Serie A di Calcio 2019 in cui la Juventus è stata costretta a rinviare la festa-Scudetto, ma dove abbiamo assistito a sfide di alto livello, con gli italiani assoluti protagonisti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le prestazioni degli azzurri in questo fine settimana. Iniziamo dalle sfide del sabato, e dall’ennesimo gol stagionale di Moise Kean, ormai punto fermo dell’attacco bianconero, mentre ...

Serie A - Sampdoria-Milan 1-0 : traversa di Quagliarella - LIVE : Sampdoria-Milan è in diretta solo su DAZN : per la guida completa CLICCA QUI ! Serie A, Sampdoria-Milan: la cronaca della partita Redazione MilanLIVE.it MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo ...

Diretta Serie A : Sampdoria-Milan - probabili formazioni : Quagliarella sfida Piatek : Ritorna la Serie A dopo la sosta per le partite delle Nazionali. Oggi va in scena parte della 29ma giornata con gli incontri Udinese-Genoa, Juventus-Empoli e conclude le partite del sabato Sampdoria-Milan in Diretta su blastingnews. La partita è a tutti gli effetti uno scontro diretto nonostante i nove punti di vantaggio del Milan sui blucerchiati. Il Milan deve eliminare le scorie di un derby perso sul campo, ma anche a livello di spogliatoio ...

Serie A - rush finale per il titolo di capocannoniere : i bookmakers danno Quagliarella favorito su CR7 : Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo sono in lizza per il titolo di capocannoniere della stagione in Serie A: le quote Ha ritrovato la Nazionale dopo nove anni, ha segnato in azzurro il gol più ‘anziano’ di sempre, a 36 anni e 54 giorni, è andato al di là di ogni record personale di segnature stagionali: la strepitosa annata di Fabio Quagliarella ora prevede un ultimo grande traguardo, il trionfo nella classifica dei ...

La Serie A dei “vecchietti” - da Pandev a Quagliarella - passando per Palacio. Ecco chi dice : pensione? No - grazie : L’ultimo turno di Serie A è stata caratterizzato dalle ottime prestazioni di calciatori oramai in età avanzata, i cosiddetti “vecchietti”, coloro che non vogliono appendere le scarpette al chiodo e visti i risultati ne hanno tutte le ragioni. Nella 28^ giornata è tornato in auge Goran Pandev, con il gol del 2-0 alla Juventus. Il macedone, spesso etichettato come “giocatore finito”, a 35 anni ha realizzato il ...