Questa è l’immagine dell’Universo più dettagliata di sempre

wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’Universo non ha (quasi) più segreti. Oggi arriva l’immagine più ampia, profonda e completa mai ottenuta del cosmo, realizzata dagli scienziati della Nasa, dell’Esa e di vari enti di ricerca grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Hubble durante ben 16 anni. Siamo davanti al ritratto più dettagliato e vasto di tutto l’universo conosciuto, che include 265mila galassie estremamente distanti. I risultati di questo ambizioso progetto, chiamato Hubble Legacy Field, sono stati resi noti dalla Nasa, che svela l’immagine (riportata qui sotto) e la spiega in un’animazione video. L’immagine rappresenta una porzione dell’Hubble Legacy Field ed è una combinazione di migliaia di istantanee che raffigura circa 200mila galassie (credit: Nasa, Esa, G. Illingworth e D. Magee della University of California, Santa Cruz; K. Whitaker della University ...

RobertoBurioni : Gente che non vaccinava i figli c'era anche tanti anni fa, e come oggi allora si pentiva amaramente della scelta.… - pietroraffa : #Salvini e #Orban sulla torretta militare, accanto al filo spinato, alla ricerca del nemico. Questa immagine è dav… - SkySportMotoGP : Molti i piloti del Motomondiale che hanno omaggiato Ayrton #Senna sui loro social nella giornata ieri. Fra i più in… -