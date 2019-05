Impresa Liverpool | Mourinho fa marcia indietro | “Non me l’aspettavo…”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Qualche giorno fa, un mai banale Joséera andato contro Klopp e Guardiola a causa dei loro mancati successi. Ma ha dovuto faredopo la splendidadi ieri. Sempre a beIN Sport, il tecnico portoghese ha commentato la grande vittoria di ieri da parte del. Ecco le sue parole. “Non me l’aspettavo. Avevo detto che era impossibile, ma Anfield è il luogo ideale in cui trasformare l’impossibile in possibile. La rimonta di ieri per me ha un solo nome: Klopp. Non è una questione di filosofia di gioco o di tattica, ma di cuore, anima, dell’empatia che Jurgen ha costruito all’interno del suo spogliatoio. Rischiavano di chiudere una stagione fantastica senza titoli, ma ora sono a un passo dal titolo di campioni d’Europa, Jurgen lo meriterebbe perché sta facendo un lavoro fantastico. Se manca un giocatore non piange. ...

