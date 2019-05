I device dei sogni i OnePlus 7 e 7 Pro | da subito Android Q beta

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) I7 e 7 Pro non saranno soltanto mostri sacri dal punto di vista hardware, ma anche dispositivi all'avanguardia lato software, potendo contare, fin da, su. A margine del Google I/O 2019, che ha aperto i battenti nella serata di ieri 7 maggio, il colosso di Mountain View ha presentato quella che sarà la sua prossima major-release, giunta alla terza developer preview.La release non è solo disponibile per i dispositivi Pixel, ma anche per un certo numero di terminali marchiati Huawei, ASUS, Sony, OPPO, LG e Xiaomi. Tra questi non poteva mancare, che ha già predisposto il rilascio dell'ultimadiQ per i suoi6 e 6T. Lo stesso non poteva non accadere anche per i prossimi7 e 7 Pro, sebbene l'azienda si sia già raccomandata di procedere all'installazione in via del tutto eccezionale, rivolgendosi prevalentemente agli ...

OptiMagazine : I device dei sogni i #OnePlus7 e 7 Pro: da subito Android Q beta - ivan_xp : Google scommette sugli smartphone low-cost: arrivano i Pixlel 3a - dbiselli : Con @ConfindustriaDM l'intera filiera italiana dei #medicaldevice ha un'unica rappresentanza così da far valere anc… -