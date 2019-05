ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Guagliu’ io faccio la mia cosa, sappiatelo. Non è un cautelarmi ma un avvisare.”, così Francesco Di Gesù alias-Nrg Mc spiega la foto di Damiano Andreotti che lo ritrae, con le mani in alto, sulla copertina del suo primo libro, “Faccio la mia cosa” (Mondadori), il cui sottotitolo è: “Il rap eil. E “Faccio la mia cosa” è anche il titolo di una canzone contenuta nel suo primo album, Verba manent (BMG, 1993). “Sintetizza bene l’approccio – spiega il rapper – che ho avuto nel fare musica e anche questo libro. Un approccio che mi ha portato a conoscere e ad affrontare il rap, la produzione musicale, il computer, la grafica e la regia dei video. A guidarmi è sempre stata la curiosità.”-Nrg Mc intreccia la sua biografia con la storiata in modo avvincente con aneddoti e curiosità, a partire dai suoi quattro elementi: il dj, il ballo, il ...

FQMagazineit : Frankie Hi-Nrg Mc racconta “il rap e tutto il resto”: “Cosa odio dell’hip-hop? L’onnipresente mancanza di rispetto… - Noovyis : Un nuovo post (Frankie Hi-Nrg Mc racconta “il rap e tutto il resto”: “Cosa odio dell’hip-hop? L’onnipresente mancan… - discoradioIT : RT @discoradioIT: Libri. @frankiehinrgmc - 'Faccio la mia cosa' @Librimondadori Discoradio -