Elisabetta Gregoraci e il fidanzato - la bomba di Signorini : "Da qualche giorno..." : Un momento burrascoso per Elisabetta Gregoraci. Lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si seguono più su Instagram. Un vero dramma. E lui - si legge su Chi di Alfonso Signorini - ha pubblicato sul proprio profilo un messaggio inquietante che recita: “Buondì. Arriva un momento nella vita in cui p

Elisabetta Gregoraci bacia il nuovo compagno : Il matrimonio fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è definitivamente archiviato. I due hanno un ottimo rapporto e insieme hanno l'amato figlio Nathan Falco. Sono una bella famiglia, seppur ...

Elisabetta Gregoraci - bruttissimo sospetto sul suo nuovo fidanzato. Gira una voce... : Gira una brutta voce sull'ultima fiamma di Elisabetta Gregoraci. Secondo Dagospia infatti, il suo fidanzato Francesco Bettuzzi sarebbe un "farfallone". "In quel di Parma si mormora che l'imprenditore a cui è legata, tal Francesco Bettuzzi, sia molto farfallone e che abbia avviato una segreta relazio

Elisabetta Gregoraci - bomba atomica di gossip : Elisa Isoardi? Quando col suo nuovo compagno... : Come mai Elisabetta Gregoraci segue con tanto interesse via social la storia d’amore di Elisa Isoardi? Se lo chiede Dagospia. La Isoardi, conduttrice della Prova del cuoco su Rai 1 ed ex fidanzata di Matteo Salvini, sta uscendo da qualche settimana con Alessandro Di Paolo, storico produttore del pro

Elisabetta Gregoraci dice addio a Made in Sud : l’annuncio in diretta : Elisabetta Gregoraci ha deciso di dire addio a Made in Sud. Ad annunciarlo in diretta è stata la stessa showgirl ex moglie di Flavio Briatore durante l’ultima puntata del programma di Rai 2: “Questa per me è l’ultima puntata di Made in Sud perché avevo preso impegni precedentemente. Continuerò in Rai e con molte altre cose”, ha esordito la Gregoraci. Poi ha aggiunto: “Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e ...

Made in Sud : Gino Fastidio si scusa con Elisabetta Gregoraci : Gino Fastidio si scusa con Elisabetta Gregoraci - Made in Sud Pace fatta a Made in Sud tra Elisabetta Gregoraci e Gino Fastidio. Nel corso della puntata di ieri sera su Rai 2, il comico ha sentito l’esigenza di presentarsi sul palco per scusarsi pubblicamente con la conduttrice per un alterco avvenuto nel backstage lunedì scorso. Come confermato dalla diretta interessata, Fastidio – durante la puntata del 1° aprile – ha ...

