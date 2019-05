Ecologia | c’è una specie che mette a rischio estinzione le altre | è l’uomo

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) «Per la prima volta nella storia del nostro pianeta unain crisi tutte le». Ovvia l’aggiunta alle parole del professor Claudio Leonzio, docente di Scienze Ambientali edall’Università di Siena: quellasiamo noi. La crisi è seria, èdiper un milione tra animali e vegetali, ovvero unasu otto.I dati sono quello del rapporto dell’Ipbes, organismo dell’Onu sulla biodiversità, riunito a Parigi. Secondo gli esperti l’unica speranza per evitare il peggio è quella di porre fine allo sfruttamento intensivo degli ecosistemi per le attività umane.«Gli esperti», dice il professor Leonzio, «ne sono consapevoli da decenni. Gli scienziati parlano di sesta grandedi massa delleesistenti sulla Terra. Nel corso dell’evoluzione abbiamo notizia, dati e studi di 5 grandi estinzioni, periodi in cui la ...

