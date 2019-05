Coppa Italia | Lega di A lancia app finale

Solo la Coppa Italia può salvare la Lazio : ROMA - Tutto sulla Coppa Italia per salvare una stagione al momento fallimentare. Dopo la sconfitta interna con l' Atalanta , la Lazio è costretta a fare all-in già il 15 maggio nella rivincita con ...

On Air : Liverpool - che impresa! Coppa Italia - cresce l'attesa : ROMA - Impresa del Liverpool che ribalta clamorosamente lo 0-3 dell'andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road e vola in finale di Champions League per il secondo anno di fila. Pur senza Salah e ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Lazio - rientrano Milinkovic e Radu. Test a Cagliari per la finale di Coppa Italia : Milinkovic e Radu verso la finale di Coppa Italia. Superati gli ultimi controlli, oggi pomeriggio il centrocampista e il difensore sono tornati a lavorare sul campo, alla ripresa degli allenamenti ...

Serie C Viterbese - Camilli : «Coppa Italia competizione di prestigio» : Ma soprattutto ci auguriamo che sia una festa di sport' . TUTTO SULLA Serie C Serie C, stabilita la griglia dei.. Viterbese, ufficiale l'esonero di.. Tutto sulla Serie C

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : i convocati dell’Italia - ci sono i campioni del mondo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del mondo di Tiro con l’arco: ci si sposta verso la Turchia, precisamente ad Antalya. Torna protagonista la Nazionale italiana che a disertato la trasferta cinese in quel di Shanghai (gare in programma in questi giorni). Si anticipa di poco la rassegna iridata di ‘s-Hertogenbosh, in programma dal 9 al 16 giugno. Arcieri che in Turchia si sfideranno dal 20 al 26 maggio. Tornano in scena i campioni ...

Lazio - la Coppa Italia per salvare in parte la stagione : Un mondo stravolto. Ancora una volta. E allora è facile pensare che la classica crisi del secondo anno affrontata con Petkovic e Pioli sia arrivata con un anno di ritardo con Inzaghi. Questo però non ...

Ultras Lazio - bomba davanti a sede degli Irriducibili : “Se vogliono terrorismo - noi pronti”. Timori per finale di Coppa Italia : Il capo degli Ultras laziali chiama in causa addirittura gli anni di piombo. Per chi indaga, invece, può essere un avvertimento in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta in programma il prossimo 15 maggio allo stadio Olimpico. Comunque la si metta, la “bomba alla crema” che la scorsa notte ha divelto la serranda della sede degli Irriducibili Lazio nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma non va sottovalutata. Anche perché lo ...

Finale Coppa Italia : ecco piano traffico in occasione di Atalanta-Lazio : Roma – A Roma, in occasione dell’incontro di calcio relativo alla Finale di coppa Italia previsto alle ore 20.45 del 15 maggio tra Atalanta e Lazio, si segnala che dalle ore 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, Ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e ...

Vela – Coppa Italia RS : X e Techno : il Circolo Surf Torbole a Pomezia : Il Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia RS:X e Techno a Pomezia (Roma): Sofia Renna, Veronica Leoni, Anna Polettini e Mathias Bortolotti sul podio. Prossima tappa di Coppa Italia a Torbole! Mentre al Circolo Surf Torbole si disputava la prima regata stagionale con il 24° Trofeo Neirotti, la squadra giovanile Techno 293/RS:X del Circolo era in trasferta nel Lazio, al Tognazzi Marine Village, per la seconda tappa di Coppa Italia FIV. Le ...

Pronostico Viterbese-Monza - finale Coppa Italia di Serie C 8-5-2019 e info : Coppa Italia di Serie C, Pronostico ed analisi di Viterbese-Monza, mercoledì 8 maggio 2019Pronostico//Viterbese// Monza// SerieC// Ultimo atto di questa Coppa Italia di Serie C. Si riparte dal risultato dell’andata, 2-1, che il Monza ha strappato in rimonta con Brighenti e D’Errico dopo il vantaggio castrense firmato da Vandeputte. Per la squadra allenata da Cristian Brocchi potrebbe essere un ottimo trampolino in vista dei playoff. I ...

Basket – Fiba 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dalle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : Navarria splendida seconda dietro Sun. Grande Italia in Colombia : Lo si era detto in sede di presentazione: la Colombia, inserita da tre anni nel calendario, porta bene all’Italia della spada. E puntualmente ecco arrivata la conferma anche nel 2019, con il terzo podio consecutivo per le azzurre nel paese del caffè, pur senza vittoria, che rimane ancora tabù da quelle parti. Ma le ragazze di Sandro Cuomo escono comunque alla Grande dal terzo Gran Prix FIE della stagione, settima tappa di Coppa del Mondo ...

Arrampicata. Successo per gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo a Wujiang - Cina - e nella Coppa Europa di Innsbruck - Austria - : Primo grandissimo risultato venerdì con il bronzo di Ludovico Fossali alla Coppa del Mondo Speed. L'atleta modenese ha stabilito, con un tempo di 5.856 s., il nuovo record italiano nella disciplina. ...