Concorsi Inps 2019 | in arrivo 5mila nuove assunzioni

Concorsi Agenzia del Demanio - Inail - Mef - Inps - Maeci : invio cv entro aprile-maggio : Sono ancora molte le posizioni aperte per conto di alcuni enti pubblici come l' Agenzia del Demanio , l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di conferire numerosi posti di lavoro destinati a profili qualificati e a personale disabile, da collocare ...

Concorsi AdE - ANAS - PT - FS - INPS - Ministero della Giustizia : scadenza aprile-maggio : Attualmente, sono in atto numerose opportunità lavorative per conto di alcune aziende pubbliche come l'Agenzia delle Entrate, l'Ente nazionale per le strade, le Poste Italiane, le Ferrovie dello Stato, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a profili esperti da indirizzare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di concorso aprile ...