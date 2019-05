C' è un uomo morto nell' auto al posto di guida | macabra scoperta

uomo accusa malore alla guida e provoca incidente : un morto : Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un Uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’Uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, ...

Siracusa : incendio in un garage - morto un uomo : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Un uomo di 51 anni, disoccupato, è morto carbonizzato nell'incendio divampato in un garage di via Becchilide, nel centro di Siracusa, trasformato in un'abitazione. Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di questa mattina. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini ma

Lucerna : uomo morto in cella detenzione :

Viterbo - uomo trovato morto nel suo negozio : ipotesi rapina finita male : Orrore a Viterbo dove poche ore fa alcuni passanti hanno visto del sangue vicino alla porta di un'attività commerciale del centro cittadino. Dietro c'era il 70enne, Norberto Fedeli, che giaceva senza vita in una pozza di sangue. L'uomo era molto conosciuto nel capoluogo di provincia laziale. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, non sono chiare le circostanze in cui sia deceduto l'uomo ma probabilmente, forse durante l'ora di ...

Tragico schianto : morto un uomo - gravissima una donna : E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale il motocislita 54enne di Bianzè, rimasto coinvolto in un drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì primo maggio lungo la strada tra Tronzano e Salomino.

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Baltimora - uomo spara in strada.Un morto : 8.45 sparatoria a Baltimora, con un morto e 7 feriti. Un uomo armato ha sparato tra la folla lungo una strada nella parte ovest della città. Secondo la polizia, l'uomo si è avvicinato a piedi ad alcune persone e ha fatto fuoco in modo "estremamente mirato",ma per ora senza un chiaro movente. Baltimora, in Maryland, è una delle più povere città americane e ha un alto tasso di criminalità. Negli ultimi due anni, c'è stata una media annua di ...

Sparatoria in una sinagoga di San Diego - un morto e diversi feriti. Un uomo arrestato : Paura in California, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro i fedeli di una sinagoga e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Il bilancio è di una vittima, una donna, e di tre feriti tra cui una bambina e un rabbino. Fermato l’autore della Sparatoria, un diciannovenne bianco di San Diego....

Sparatoria vicino a una sinagoga a San Diego : un morto e 3 feriti. Fermato un uomo : Sparatoria vicino a una sinagoga a Poway, un sobborgo di San Diego, in California. Aalcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro i fedeli e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Tra...

Torino - fugge dalla polizia e si schianta con la sua moto contro un’auto in sosta : morto un uomo : Un uomo è morto schiantandosi con la sua moto contro un’auto in sosta mentre fuggiva a folle velocità dalla polizia. È accaduto sabato pomeriggio in corso Orbassano, a Torino: la vittima, già nota alle forze dell’ordine, non si è fermata ad un controllo della polizia. Con lui c’era anche un passeggero, fuggito a piedi. L’inseguimento si è concluso con lo schianto in moto, risultata senza assicurazione e intestata al conducente che è ...

Morto un uomo ferito nel suo supermercato a Napoli : sarebbe stato accoltellato dal figlio : Era titolare di un supermercato Vincenzo Cardone di 53 anni. L'uomo è Morto all'ospedale Loreto Mare dove era stato ricoverato dopo essere stato ferito con un coltello all'interno del suo esercizio commerciale. Secondo quanto riporta Il Mattino, sarebbe stato accoltellato dal figlio al culmine di una lite.Aveva riportato una profonda ferita alla giugulare. La polizia continua a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza ...

Fiamme nell’ex pista di Borgo Mezzanone : morto un uomo : Bari – Con ogni probabilita’ a scatenare l’incendio in una delle baracche dell’ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, sarebbe stato un corto circuito che non ha dato scampo a un uomo di 26 anni di nazionalita’ gambiana, stando a quanto riferito ai carabinieri dagli altri abitanti della baraccopoli. A trovare il cadavere, steso per terra, sono stati i vigili del fuoco al termine delle operazioni di ...

Un uomo norvegese è morto in un incidente con il paracadute in Trentino : Un uomo norvegese che praticava base jumping in Trentino è morto in un incidente con il suo paracadute durante un lancio e si è schiantato nel fiume Sarca. Il base jumping è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da