Caserta | sequestrato un carico di 4 tonnellate di sigarette di contrabbando

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ignazio Riccio Gli agenti della Guardia di finanza hanno individuato un autoarticolato con targa ceca che proveniva dalla strada provinciale 335 e si immetteva nella zona Asi di Caseta, per poi entrare in un piazzale di un’impresa di autotrasporti Il blitz della Guardia di finanza ha portato al sequestro di 4didi, circa 20mila stecche, nascoste in un autoarticolato dietro centinaia di scatole contenenti vasi per caldaie. L’intervento delle Fiamme gialle è avvenuto nell’area industriale di Marcianise, in provincia di, durante un controllo a sorpresa sui mezzi che transitano sul territoriono. Gli agenti della Guardia di finanza hanno individuato l’autoarticolato con targa ceca che proveniva dalla strada provinciale 335 e si immetteva nella zona Asi di Marcianise, per poi entrare in un piazzale di un’impresa di autotrasporti. ...

AlessandroVerg5 : CASERTA, SEQUESTRATO ALLEVAMENTO ABUSIVO DI CANI | - AnnaRossar : CASERTA, SEQUESTRATO ALLEVAMENTO ABUSIVO DI CANI -