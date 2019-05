CasaPound | resta sotto sequestro sede di Bari | Apologia di fascismo 28

Stupro Viterbo : restano in carcere i due militanti di CasaPound : Gabriele Laganà Il Gip ha respinto la richiesta di domiciliari per i due ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni a Viterbo per "pericolo di inquinamento probatorio" restano dietro le sbarre Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due militanti di CasaPound arrestati per violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni nel pub Old Manners di Viterbo il 12 aprile ...

Viterbo - violenza sessuale : arrestato consigliere di CasaPound : Due ragazzi sono stati arrestati questa mattina a Viterbo con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 36 anni, avvenuta in un circolo privato della città durante una festa riservata ai soli soci.I due, un ragazzo di 19 anni e uno di 21, secondo l'accusa avrebbero indotto la donna a consumare alcolici e, dopo una serie di approcci sessuali non andati a buon fine, avrebbero aggredito la 36enne con dei pugni in ...

Stupro di gruppo a Viterbo - arrestati due esponenti di CasaPound : «Stai zitta. Tanto non ti crederà nessuno» : Il consigliere comunale Francesco Chiricozzi (già indagato per un pestaggio) in manette con un altro militante suo complice: dopo aver fatto ubriacare la 36enne l’hanno anche presa a pugni. Il presidente del partito neo fascista lo espelle

Francesco Chiricozzi - il consigliere di CasaPound arrestato per violenza sessuale : Inchiodati dai video che avevano girato sui loro smartphone, in cui le immagini li riprendono mentre a turno mentre abusano di una donna, Francesco Chiricozzi, 21 anni, consigliere comunale eletto con CasaPound a Vallerano, nel viterbese insieme ad un altro militante del movimento di estrema destra, sono stati arrestati. Sono accusati di violenza di gruppo e lesioni aggravate. La ricostruzione dei fatti La vicenda risale al 12 aprile scorso: i ...

Violenza sessuale su 36enne - CasaPound espelle gli arrestati : arrestati dalla polizia a Viterbo due giovani di 19 e 21 anni: sono accusati di Violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate nei confronti di una 36enne, anche lei di Viterbo. Entrambi sono militanti di CasaPound: il 19enne è consigliere comunale del partito in un piccolo Comune della provincia (dove risiede). A loro carico ci sono passate segnalazioni giudiziarie per episodi collegati a contrapposizioni politiche. "Per noi e' un atto ...

