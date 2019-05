Johan Cruijff – Amsterdam ArenA : l’esempio di stadio moderno : L’ Amsterdam Arena , costato 140 milioni di Euro, con una capacità di 53.748 posti (costo unitario per posto = 2.604 Euro) viene riconosciuto come uno modelli da seguire quando si parla di“stadi moderni”. Nonostante sia stato costruito 23 anni fa, grazie anche a quattro opere di ammodernamento e aggiornamento della struttura, rimane un impianto all’avanguardia e […] L'articolo Johan Cruijff – Amsterdam Arena : l’esempio di stadio ...

Meteo Ajax-Juventus - gelo come in pieno inverno all’Amsterdam Arena : Manca pochissimo al match di Champions League tra Ajax e Juventus, si gioca un turno fondamentale valido per i quarti di finale della competizione, obiettivi importanti per i bianconeri che hanno intenzione di ipotecare la qualificazione già nel match di stasera. Allegri rilancia in campo Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio, out invece il difensore Chiellini, assenza pesantissima. L’Ajax è una squadra giovane ma che può contare ...