Alla Fiera dell’Est in salsa Pd di Bertolino-Bottura | esilarante

SkyWay - tutti i politici Alla Fiera dei treni volanti. Da Cateno De Luca ai leghisti lombardi : tanti abboccano - nessuno firma : Da Messina a Milano, tutti ai piedi di SkyWay, “il trasporto del futuro”. Che pian piano arriva pure al Pirellone, ma è meglio non se ne parli, visto che l’audizione che doveva suggellare lo sbarco in lombardia viene secretata da pubblica che era. Nel dubbio d’aver scoperto il nuovo petrolio o promosso una sòla, meglio la discrezione. Il big bang di questa storia, la scintilla iniziale, è un colpo di fulmine alla presentazione di un ...

Milano. Alla Fiera di Rho al via Seeds Chips - The Global Food Innovation Summit : l'agrifood nel mondo vale 7 - 8 trilioni di dollari : ... sviluppo urbano, energia, salute, che insieme rappresentano il 60% dell'economia mondiale. La prima giornata del Summit ha visto anche la presentazione ufficiale di HOM Humans of Mediterranean, la ...

Botte e calci Alla compagna - blitz dei carabinieri : arrestato ambulante della fiera : Botte e calci per gelosia, soprusi che andavano avanti da circa 6 mesi. E' quanto ha raccontato venerdì mattina una 25enne di origini algerine ai carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti ...

Roma incontra il mondo - Alla Fiera di Roma : Stand, bazar, gastronomia tipica e centinaia di spettacoli di danza trasportano i visitatori nella magia dell'Oriente: non solo Cina ed India, ma anche Thailandia, Corea del Sud, Indonesia, Malesia, ...

Turismo - Lombardia Alla Fiera Arabian travel market di Dubai : Milano, 30 apr., askanews, - Regione Lombardia grande protagonista a Dubai all'Arabian travel market, Atm,, il principale evento internazionale del Medio Oriente riservato all'industria turistica ...

Come morire folgorati : Alla Fiera di Marsala cavi elettrici a terra senza protezione : Poi uno dice perché accadono le disgrazie. A Marsala c'è la tradizionale fiera di Maggio, il luna park ambulante, e si tiene nell'area dedicata al mercato all'aperto e alle fiere accanto lo stadio ...

'Senso' e stile si fondono : nasce la linea #Message - appuntamento Alla Fiera del Crocifisso Ritrovato : Approfondimenti Artigianato e volontariato si fondono: nasce la 1° bottega sociale di restauro e decorazione a Salerno 12 febbraio 2019 Magliette, shopper, accessori ed agendine, con frasi poetiche o ...

OUKITEL spopola Alla Fiera di Hong Kong - con tre nuovi - smartphone tra cui OUKITEL K12 : All'annuale fiera di Hong King, OUKITEL ha portato oltre venti smartphone, tra cui tre nuove proposte della serie K, incluso il nuovo K12. L'articolo OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong, con tre nuovi, smartphone tra cui OUKITEL K12 proviene da TuttoAndroid.

Marino Bartoletti in missione speciale Alla Fiera di Modena : Ha diretto il Guerin Sportivo e l'enciclopedia Treccani dello Sport, condotto La Domenica Sportiva e il Processo del lunedì, seguito direttamente almeno dieci campionati del mondo, olimpiadi, ...

Europee - candidata anche la “sexyprof” sospesa per le foto hot Alla Fiera di Berlino : “La mia priorità sarà il revenge porn di cui sono stata vittima” : Anna Ciriani, la “sexyprof” (questo l’hashtag che lei stessa usa accanto alle sue foto) di Pordenone, compare tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia. Insegnante di lettere, la professoressa venne sospesa nel 2008 dopo che alcune foto di lei senza veli, scattate alla fiera dell’Eros di Berlino, erano state pubblicate sul web da ignoti. “La ...

Europee - si candida anche la prof sospesa per le foto hot Alla Fiera dell'Eros di Berlino : PORDENONE - C'è anche la «sexyprof» di Pordenone, Anna Ciriani, tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per...

Milano - Conte e Salvini Alla Fiera del design : Inaugurata la fiera del mobile, una settimana fitta di eventi tutti all'insegna del design un settore dove l'Italia spicca su tutti. Lo hanno evidenziato il presidente del Consiglio e il vice leghista

E’ canapa-mania : dAlla salute Alla cucina - dal tessile ai cosmetici. Al via la fiera internazionale “Indica Sativa Trade” : La chiamano “New Canapa Economy” ed è un settore che sta crescendo a ritmi serrati, come testimonia il decuplicarsi dei terreni coltivati in Italia: dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4mila del 2018. Le coltivazioni di canapa sono sempre più dedicate a produzioni innovative, che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici. ...

Milano - crolla uno stand in allestimento Alla Fiera di Rho : operaio rimane schiacciato - è grave : Un operaio di 45 anni, romeno, è rimasto ferito gravemente in un infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio alla fiera di Rho-Pero, mentre stava allestendo uno stand per il salone del Mobile....