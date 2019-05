Aldo Moro beato? Non sarò io a farlo | l' annuncio del prete che seguiva la

Beatificazione di Aldo Moro - il postulatore della causa minacciato di morte : 'Lascio' : La causa di Beatificazione di Aldo Moro è un affare che scotta. Dopo che la figlia Maria Fida ha scritto una lettera a Papa Francesco chiedendo che venga fermato il processo, il Vaticano ha reso noto che padre Gianni Festa, il postulatore della causa, ha deciso di lasciare l'incarico. Il religioso, che ha giustificato la scelta adducendo a "motivi personali" - ha ricevuto minacce anonime di morte. Il postulatore della causa ha lasciato ...

"Ti ammazziamo se Aldo Moro diventa Santo" : Roma, 8 maggio 2019 - La beatificazione di Aldo Moro è un affare che scotta. Non c'è solo la figlia Maria Fida che chiede che il Papa fermi la causa addirittura parlando di un processo trasformato in ...

[Il caso] Le Br 41 anni dopo provano a spiegare perché non usarono le carte di Aldo Moro : "Le Br avevano deciso di utilizzare parti del Memoriale come materiale da inserire in eventuali rivendicazioni di attentati contro personalità, citate da Moro proprio nella sua difesa scritta. ...

Aldo Moro - la figlia chiede lo stop alla beatificazione. E merita di essere presa sul serio : Anticamente era il popolo ad acclamare i suoi pastori e i suoi santi. Nel corso degli ultimi secoli, la Chiesa di Roma ha deciso di codificare in modo abbastanza rigoroso e trasparente la scelta delle sue guide e di coloro da beatificare e canonizzare. Su quest’ultimo processo, è ancora abbastanza aperto il dibattito tra chi vorrebbe proclamare santi soltanto figure appartenute al passato e chi, invece, preme per elevare agli onori degli altari ...

Aldo Moro contro il fascismo nel '43 : ha ucciso la patria - la ricostruiremo : Ed è triste constatare la cieca pervicacia con la quale si dà opera a continuare una politica rovinosa ed a preparare la più inumana di tutte le guerre civili, quella cioè che contrappone l'uno all'...

La Peugeot 403 "Familiale" di Aldo Moro in mostra a Torino : Questa esposizione si inserisce nel percorso di approfondimento e documentazione del Mauto che racconta, attraverso le automobili, la storia sociale, industriale, economica e politica del Novecento. ...

Aldo Moro - la figlia scrive al Papa : "Interrompa la causa di beatificazione - è una guerra tra bande" : Lo spiegava monsignor Andrea Venezia, canonico della Basilica di San Giovanni in Laterano, dicendo: 'Per un cristiano come Aldo Moro la politica è stata certamente un atto di carità vissuto fino all'...

Aldo Moro - la figlia scrive al Papa contro la beatificazione : “Processo trasformato in una guerra tra bande” : Stop al processo di beatificazione di Aldo Moro. A chiederlo è la figlia primogenita, Maria Fida, che con una lettera indirizzata a Papa Francesco chiede di interrompere il “business della morte” nato dopo il sequestro e l’uccisione del padre, il 9 maggio 1978. “Santità, la prego dal profondo del cuore di interrompere il processo di beatificazione di mio padre Aldo Moro, sempre che non sia invece possibile riportarlo nei ...

Aldo Moro e il lavoro dell'uomo : 18, 3 giugno 1969 Sia dunque ben chiaro che, quando si parla di un giusto controllo dell'economia e di rapporti umani, su base di autonomia, dignità e responsabilità nell'ambiente di lavoro, non si ...

IPSEO "Aldo MORO" Santa Cesarea Terme "I GIOVANI UNA FINESTRA SUL FUTURO" : L'Ensemble propone, con diversi organici e strumenti, concerti di musica sacra e profana con programmi a tema, rievocazioni storiche e spettacoli di danze sociali di corte, per un periodo storico che ...

"Il boss Raffaele Cutolo dice la verità : Aldo Moro poteva essere salvato dalla camorra" : "Certo che poteva fare qualcosa per salvare lo statista. Aveva informazioni decisive, avrebbe potuto fornire un contributo per la liberazione di Aldo Moro, come per altro fece tre anni dopo con Ciro Cirillo". Per Carlo Alemi, giudice napoletano di lungo corso, Raffaele Cutolo dice la verità: poteva aiutare a trovare il covo in cui era tenuto prigioniero il presidente della Dc, rapito il 16 marzo 1978 dalle Brigate Rosse. Un parere ...

La verità di Cutolo : «Salvai Cirillo ma su Aldo Moro i politici mi bloccarono» : Conferma di aver salvato la vita di Ciro Cirillo, di aver condotto una trattativa con pezzi dello Stato e con le br. E conferma pure che era in grado di salvare la vita di Aldo Moro, anzi, di...

Aldo Moro - nuove rivelazioni dal boss Cutolo : 'Volevo salvarlo - ma politici mi fermarono' : La vicenda del rapimento di Aldo Moro, a distanza di oltre 40 anni, continua a rivelare retroscena complessi e destinati a far discutere. Stavolta, a parlare dal carcere, è una persona molto particolare: Raffaele Cutolo, boss della Camorra. Quest'ultimo ha rivelato che avrebbe potuto salvare Moro, ma che i politici gli dissero esplicitamente di non intromettersi nella faccenda. Queste dichiarazioni risalgono in realtà al 2016, ma solo ora Il ...