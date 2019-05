Verso il Giro | in vetrina i 22 ' capitani' delle squadre

Ciclismo - Elia Viviani torna in gara al Giro di Romandia : il velocista scalda la gamba Verso il Giro d’Italia : Elia Viviani tornerà in gara al Giro di Romandia che andrà in scena dal 30 aprile al 5 maggio. Il velocista si cimenterà con la breve corsa a tappe in Svizzera, rientrando dopo la delusione della Gand-Wevelgem e della Milano-Sanremo in cui non era riuscito a brillare. L’uomo della Deceuninck-Quick Step, che sarà supportato dal treno composto anche da Fabio Sabatini e Davide Martinelli, sfrutterà questo appuntamento per scaldare la gamba in ...

Tour of the Alps 2019 : Vincenzo Nibali attacca in salita - Chris Froome risponde in prima persona! Che show Verso Giro e Tour : Vincenzo Nibali contro Chris Froome, il duello tanto atteso si è materializzato durante la terza tappa del Tour of the Alps: il possibile scontro diretto tra i due fuoriclasse era uno dei temi caldi della corsa che si sta disputando tra Italia e Austria, la frazione odierna ci ha finalmente regalato l’attesissimo testa a testa che tutti gli appassionati si aspettavano. Lo Squalo ha attaccato sull’ultima salita e ha smosso le acque, ...

Curling - Mondiali doppio misto 2019 : l’Italia liquida il Galles - azzurri primi nel girone. Corsa Verso gli ottavi : L’Italia ha conquistato la terza vittoria ai Mondiali 2019 di Curling doppio misto che si stanno disputando a Stavanger (Norvegia) ed è salita al primo posto nel gruppo C in compagnia di Cina e Galles con un successo di vantaggio su Australia, Repubblica Ceca e Francia: solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze si qualificano agli ottavi di finale, gli azzurri sono pienamente in Corsa per raggiungere ...

LIVE Tour of the Alps 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : Vincenzo Nibali prosegue la preparazione Verso il Giro d’Italia : Oggi si correrà la Seconda tappa del Tour of the Alps 2019: 178,7 km da Reith im Alpbachtal a Scena. Quella odierna sarà la frazione più lunga e impegnativa di questa edizione, con i corridori che dovranno affrontare oltre 3000 metri di disLIVEllo. La battaglia tra i big comincerà a Vipiteno, quando a 60km dal traguardo inizierà la salita del Passo Giovo: un’ascesa di 15 km con una pendenza media del 7,5%. Si scollinerà a 44 km dal traguardo, ...

Tour of the Alps 2019 : Vincenzo Nibali affina la condizione Verso Liegi-Bastogne-Liegi e Giro d’Italia : Dopo due settimane di ritiro in altura sul Teide, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in corsa. Mancano solamente quindici giorni alla partenza del Giro d’Italia, e lo Squalo dello Stretto deve necessariamente testarsi e confrontarsi col gruppo ma, soprattutto, deve dare un forte segnale di presenza in vista della Corsa Rosa, il suo grande obiettivo stagionale. Il capitano della Bahrain-Merida dovrà mettere alla prova la sua condizione ...

Tour of the Alps 2019 : Vincenzo Nibali affina la condizione Verso la Liegi-Bastogne-Liegi e Giro d’Italia : Dopo due settimane di ritiro in altura sul Teide, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in corsa. Mancano solamente quindici giorni alla partenza del Giro d’Italia, e lo Squalo dello Stretto deve necessariamente testarsi e confrontarsi col gruppo; ma soprattutto, dare un forte segnale di presenza in vista della Corsa Rosa: il suo grande obiettivo stagionale. Anche se, prima di ogni cosa, il capitano della Bahrain-Merida dovrà mettere alla ...

Tour of the Alps 2019 : il percorso e le cinque tappe ai raggi X. Tantissima salita Verso il Giro : È praticamente da sempre la corsa a tappe che prepara meglio in vista del primo grande Giro stagionale, il Giro d’Italia. Il cambio di nome non ha cambiato lo scenario: da Giro del Trentino a Tour of the Alps, Tantissima salita in vista della Corsa Rosa. Al via tanti pezzi grossi, da Vincenzo Nibali a Chris Froome: andiamo a scoprire il percorso e le cinque tappe ai raggi X. percorso Tour of the Alps 2019 Lunedì 22 Aprile – Tappa 1: ...

Tour of the Alps 2019 - duello stellare tra Vincenzo Nibali e Chris Froome con vista Verso Giro e Tour : Vincenzo Nibali contro Chris Froome, sarà questo il duello principe del Tour of the Alps. La piccola corsa a tappe, in programma tra Tirolo e Trentino dal 22 al 26 aprile, prevede infatti la presenza di due autentiche icone del ciclismo che sono nel pieno della propria preparazione in vista dei grandi appuntamenti della stagione: lo Squalo è ormai lanciatissimo verso il Giro d’Italia mentre il keniano bianco sta lavorando in vista del Tour ...

Uomini e Donne - sfuriata di Rocco Fredella Verso Gemma : 'Mi sono sentito preso in giro' : Il lunedì è il giorno tradizionalmente dedicato al Trono Over di Uomini e Donne, e più in particolare alle vicende che riguardano Gemma Galgani. Il portale Witty Tv ha già fornito le anticipazioni relative alla puntata di oggi, 1° aprile, confermando che si parlerà ancora della dama torinese e del suo complicato percorso di ricerca dell'anima gemella. Non mancheranno nuove polemiche con Tina Cipollari, durante le quali l'ex di Giorgio Manetti si ...