Torre del Greco | donna resta incastrata nelle porte del treno in partenza

Avvocati fiduciari del comune di Torre Annunziata - nuova short-list : Approvazione della nuova short-list degli Avvocati fiduciari del comune di Torre Annunziata. Sull'argomento interviene la consigliera Germaine Popolo, presidente della Commissione Consiliare ...

Sequestrata la tribuna dello stadio Torre del Greco : manca l’agibilità : Nelle ultime ore gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata in relazione ad un’indagine coordinata dalla Procura oplontina, sono emerse ipotesi di reato poste in essere da due ex dirigenti comunali, dall’amministratore unico della ditta edile che ha eseguito le opere di adeguamento e ampliamento dell’impianto ...

Basket - i migliori italiani della 29 giornata di Serie A. Gran serata per Marcu Spissu - solido Andrea La Torre - Giampaolo Ricci protagonista nell’impresa di Cremona : Prima di parlare di cos’hanno fatto i giocatori italiani in questa ventinovesima e penultima giornata della Serie A, bisogna fare una premessa doverosa. Tale turno di campionato è stato sostanzialmente a sette partite, perché l’ottava, tra Brescia e Virtus Bologna, si è giocata dieci giorni fa ed ha visto la tripla di Luca Vitali far brillare le ultime speranze della Germani, che però da ieri è ufficialmente esclusa dalla corsa ai ...

Salento : crollo nei pressi delle "due sorelle" a Torre dell'Orso - FOTO : Una parete rocciosa di uno dei grandi massi posti dinanzi al litorale di Torre dell'Orso è crollata nella giornata di oggi 2 maggio, fortunatamente senza alcuna conseguenza. L'episodio franoso ha...

Piazza del Campo a Siena : info utili per la visita - storia del palio e Torre del Mangia - migliori ristoranti : Piazza del Campo, meglio conosciuta da tutti semplicemente come “Il Campo”, è la Piazza principale della città di Siena ed è il luogo in cui si svolge il tradizionale palio, che solitamente avviene due volte all’anno, a luglio e a metà agosto. Si tratta di una Piazza conosciuta praticamente in tutto il mondo per la sue incredibile bellezza e per alcuni suoi tratti caratteristici, come ad esempio la particolare forma a conchiglia. Ma non ...

San Lorenzo al Mare : cinghiale di grosse dimensioni sul greto del Torrente a pochi metri dalle abitazioni - Foto - : I cinghiali continuano ad avvicinarsi sempre più ai luoghi abitati e la conferma arriva dagli avvistamenti continui, che ci vengono segnalati. E' di poche settimane fa la presenza di un ungulato alla ...

Torre Annunziata - Sicurezza in città - il segretario cittadino del Pd : 'La microcriminalità si combatte con il lavoro' : Ritorneremo all'antico, quando la politica si faceva in mezzo alla gente e non nelle sedi di partito'.

Torre del Greco - Al via la rassegna di calcio giovanile internazionale Vesuvio Cup 2019 : Giornata più che intensa, quella del 25 aprile, che ha dato ufficialmente il via alla Vesuvio Cup 2019, la rassegna di calcio giovanile internazionale alla sua prima edizione nella città di Torre del ...

Da domenica il campionato Meteor a Torre del Greco : Primo appuntamento del 'Maggio della Vela e del Mare' al Circolo nautico Torre del Greco. Da domenica 28 aprile al 4 maggio è in programma il campionato italiano della Classe Meteor che torna nella V ...

Torre del Greco in lutto per il 'barone' Il sindaco : ennesima tragedia : Era conosciuto da tutti come 'il barone' per la sua bontà d'animo Vincenzo Langella, il 51enne di Torre del Greco morto questa mattina alle 10.30 nel porto di Livorno per un incidente sul lavoro. Era ...

Livorno - incidente sul lavoro : morto operaio 51enne di Torre del Greco : Tragedia sul lavoro nel porto di Livorno , dove Vincenzo Langella , un operaio 51enne di Torre del Greco , è morto a bordo di una nave della compagnia Moby , attraccata alla calata Carrara. Secondo la ...

Trovato il corpo di una delle 2 donne disperse nel Torrente Letimbro | : Continuano le ricerche dell’altra, che sarebbe arrivata da Genova per fare visita all’amica. Forse stavano tentando di guadare il corso d’acqua

Maltempo - trovato nel Pisano il corpo della donna travolta da un Torrente in piena. Due disperse in provincia di Savona : Sono ancora in corso, a Savona, le ricerche di due donne disperse da martedì sera nel torrente Letimbro. Le donne stavano attraversando un piccolo guado per raggiungere l'abitazione quando, ...

Red Bull B Best - Torregrossa - che perla : è il gol più bello del 34° turno : Per questo i lettori della Gazzetta dello Sport lo hanno scelto come vincitore di giornata del Red Bull B-Best, il contest che premia ogni settimana un calciatore secondo 5 categorie di merito: ...