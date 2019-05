Terremoti | esercitazione in Toscana | simulata calamita’ vasta

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Scenario apocalittico di un terremoto, ma era solo un’nei territori di Pistoia e Empoli (Firenze). L’allarme e’ scattato alle 7.30 con una telefonata da parte della protezione civile alla Centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario (Cross) di Pistoia e Empoli, ubicata nella sede del 118 di Pistoia e che e’ stata attivata per la simulazione di un evento calamitoso di vaste proporzioni. Il finto terremoto aveva colpito un’area abitata molto estesa e ha provocato persino uno tsunami sul litorale del Lazio.Diversi gli scenari operativi: dalla costruzione sulla nave ‘Etna’ di una sala operativa interforze, al soccorso aereo, alla tutela del patrimonio culturale, passando per il trasporto dei feriti. L’e’ stata organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa ed ha coinvolto la Marina Militare, ...