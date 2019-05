Salone del Libro Torino | la mostra dei grandi testamenti della storia

gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2019) Giuseppe Garibaldi ha pianificato ogni dettaglio («Il mio cadavere sarà cremato con legna di Caprera nel sito da me indicato con asta di ferro ed un pizzigo di cenere»); Giuseppe Verdi ha imposto esequie semplici («Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all’Ave Maria di sera senza canti e suoni»); Luigi Pirandello ha voluto semplicemente scomparire («Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti né amici»). Le ultime volontà di una persona dicono molto di lei e di come ha vissuto. Ma quando si tratta di uomini (e donne) che hanno fatto la, il testamento diventa anche un documento prezioso da indagare in cerca di nuovi dettagli storici e umani. Per ildi, l’esposizione Io qui sottoscritto.diitaliani - già presentata in diverse città italiane (oltre 40.000 i ...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - il_pucciarelli : Intanto alcuni illuminati colleghi di partito dell'editore di Salvini minacciano di buttare una bomba contro una fa… -