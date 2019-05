Salone del Libro 2019 | intervista a Nicola Lagioia

"Accanto ai fascisti mai" : perché il Salone del libro di Torino è diventato un caso : La presenza della casa editrice sovranista e vicina a Casa Pound AltaForte che pubblica un libro-intervista su Matteo...

Sarò al Salone del Libro per difendere la democrazia : Tutto vero. Vero che il clima politico-culturale sta cambiando, al punto che parole e idee di cui fino a poco tempo fa ci si vergognava oggi circolano ampiamente. Vero che la realtà quotidiana ci consegna uno stillicidio di episodi di odio e intolleranza.Vero che sta crescendo (come ha sostenuto Liliana Segre) una fascistizzazione del senso comune. Vero che il fascismo non richiede, per essere riconosciuto come tale, né una ...

Salone del libro - rivolta contro l'editore di estrema destra - quando la censura diventa democratica : «No pasaran!». E anche: «Ora e sempre Resistenza!». Il Salone del libro di Torino, anche se il partigiano Johnny di Fenoglio non c'è più, diventa la...

"Torino scelga - al Salone del libro noi o CasaPound" : Francesca Bernasconi Il direttore del museo di Auschwitz ha indirizzato una lettera agli organizzatori del Salone del libro di Torino, dopo la notizia della presenza della casa editrice di CasaPound "Scegliete, o noi o la casa editrice vicina a CasaPound". Così, il direttore del Museo Statale di Auschwitz-Birkenau, mette gli organizzatori del Salone del libro di Torino davanti a un aut aut. Ieri sera, infatti, secondo quanto riporta ...

Salone del Libro : al ministro che pubblica coi fascisti si può rispondere in un solo modo : Nell’imminenza dell’apertura del Salone Internazionale del Libro (9 maggio), il direttore Nicola Lagioia e il Comitato di indirizzo non potevano che accettare di ospitare la casa editrice Altaforte regolarmente iscritta alla manifestazione, e senza che finora nessuno abbia posto veti o contestato alcunché. Contro ogni logica e contro la legge ora non possono non ammettere chi è già iscritto e per giunta ha pagato lo spazio messo a disposizione ...

Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice neofascista Altaforte : Il museo-memoriale di Auschwitz-Birkenau, il campo di sterminio nazista, ha avvertito la direzione del Salone del Libro di Torino e il comune della città di voler rinunciare alla propria partecipazione alla fiera se sarà presente anche lo stand della casa editrice

Salone del libro - museo di Auschwitz avverte Torino : Noi o Casa Pound : Salone del libro, museo di Auschwitz avverte Torino: Noi o Casa Pound Dopo le polemiche sulla partecipazione di editori vicini a CasaPound, arriva una lettera al Comune torinese dal museo del campo di concentramento nazista: "Non si può chiedere ai sopravvissuti di condividere spazio con chi ripropone idea fascista della ...

Salone del libro : tutti gli autori che hanno rinunciato per CasaPound : Il Salone Internazionale del libro di Torino diventa un vero e proprio caso politico. Dopo la notizia della presenza tra gli stand di Altaforte, una casa editrice vicina a CasaPound, diversi scrittori e case editrici hanno annunciato che non parteciperanno più, da Wu Ming e Carlo Ginzburg a ZeroCalcare e i partigiani dell'Anpi. Non ultimi anche People, Tommaso Montanari, Salvatore Settis e il Museo di Auschwitz.Continua a leggere

Il carcere al Salone del Libro di Torino. Un evento per ridare dignità ai detenuti : Il carcere entra con delicatezza, originalità e determinazione nel Salone Internazionale del Libro di Torino. Il prossimo giovedì 9 maggio alle ore 15.30 presso la Sala Rossa del Salone si terrà l’evento finale del premio intitolato alla scrittrice Goliarda Sapienza – ideato e promosso da InVerso Onlus, nella persona della giornalista Antonella Bolelli Ferrara, con il sostegno di Siae – che il carcere lo aveva conosciuto e raccontato nei ...

Torino. Salone del Libro - un'apertura tra le polemiche : Come spesso accade, ci si nasconde dietro il "legale" per non assumersi una responsabilità politica e morale». Il comitato d'indirizzo, presieduto da Maurizio Rebola, direttore della Fondazione ...

Salone del libro - sui social la foto di Francesco Polacchi - Altaforte - agli scontri di piazza Navona : Camicia a righe e bastone in mano, nascosto da un tricolore. Al centro dell'immagine che sta girando sui social c'è Francesco Polacchi: è il 29 ottobre del 2008, il giorno degli scontri in piazza ...

Lettera del museo di Auschwitz al Salone del Libro : "O noi o i fascisti" : Il crescendo sta sfuggendo di mano. Lo scontro si infiamma sulla presenza al Salone del Libro di Torino della casa editrice AltaForte, vicina all’ultradestra di CasaPound. E raggiunge anche la Polonia, con la Lettera del museo di Auschwitz all’organizzazione che appare ultimativa: se loro sono dentro, noi siamo fuori.A darne notizia è la Stampa. La missiva, firmata da Halina Birenbaum, sopravvissuta al lager nazista, dal ...